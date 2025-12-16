冬季限定！合歡山無際雲海、山谷雲瀑美翻

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投仁愛鄉合歡山森林遊樂區，位在大甲溪與立霧溪上升氣流交會處，屬於雲霧盛行帶，冬季常見無邊無際雲海，以及漫湧山谷間的雲瀑美景，晨昏時段各自展現不同特色，近期東北季風、冷氣團接連報到，吸引許多遊客前往欣賞，惟冬季山區低溫，上山務必注意保暖，行經結霜路面須減速慢行，以維護自身安全。

林業保育署南投分署表示，合歡山四周高山環繞，各山頭氣勢磅礡，園區內包括合歡東峰、尖山、主峰、石門山等步道，都是欣賞雲海的最佳地點，另在傍晚時分，還有夕陽與翻湧雲海，展現合歡山冬季限定的多變景致。

林保署南投分署也提醒，由於合歡山冬季氣溫低，遊客上山應注意保暖，切勿亂丟垃圾，以維護高山生態，前往登山步道務必依循既有路徑，切勿擅闖捷徑，確保自身安全。

