冬季限定 大漢溪右岸月眉人工濕地落羽松 紅葉映水面超吸睛

落羽松紅黃交織 大溪月眉濕地冬季打卡必衝。(圖/記者曾平攝)

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】桃園市大漢溪右岸，以大溪水資源回收中心為起點，串聯月眉人工濕地及山豬湖生態親水園區，打造環境教育基地。月眉人工濕地不僅具水質淨化、生態棲地復育、景觀活化及節能減碳功能，周邊更種植近370棵落羽松。每年12月下旬，落羽松葉片轉為紅黃交織，搭配藍天白雲倒映水面，宛如歐洲秋景，吸引無數民眾前來打卡取景。最棒的是，這絕世美景完全免門票，成為冬季超熱門免費打卡點。

為因應落羽松季湧入的人潮與車潮，桃園警方強化交通管理。月湖路將增派交通指揮人員，並調警力執行管制，沿路設置交通錐，嚴格取締違停。依《大漢溪綠水兩岸園區管理要點》，園區內未經許可駕駛或違規停車，可處2,500元至5萬元罰鍰。從12月1日起至明年2月22日止，遊覽車禁止進入月眉人工濕地及山豬湖生態親水園區，請駕駛依指示停放月眉第1、2停車場。月湖路沿線更全面禁停遊覽車、汽車及機車。

水務局呼籲民眾務必配合，共同維持交通順暢。建議採行共乘制或大眾運輸前往，減少車輛擁塞。同時，請大家愛護環境，不亂丟垃圾，一起守護這片美麗生態濕地，讓落羽松季成為難忘回憶。