冬季限定!新港安和花田盛開

新港安和村花田盛開，被譽為「嘉義版普羅旺斯」。圖為與日本契作採籽用的萬壽菊。（記者湯朝村攝）

記者湯朝村∕嘉義報導

嘉義新港鄉安和花田被譽為「嘉義版普羅旺斯」，沿著一五七縣道可見盛開的向日葵迎風搖曳，還有洋桔梗、波斯菊、萬壽菊、百日草、一串紅、圓仔花等高經濟價值花卉。這些花朵並非僅觀賞用，而是由日本株式會社與農友契作的採籽花卉作物。

普羅旺斯是法國東南部臨地中海藍色海岸，是著名薰衣草故鄉，陽光明媚，風景優美。嘉義「普羅旺斯」花田美景成為網路熱點，吸引各地民眾前來賞花觀光。

數十公頃採籽用向日葵進入成熟期，吸引鳥族「掠食。為了防鳥，花農夫不斷變換花樣，從稻草人、懸掛ＣＤ片、插旗幟、放汽笛、鞭炮到設立老鷹標誌等，能用的方法幾乎都試過了，但效果有限，且耗費許多人力、物力，抵銷到應有的收益。

部分農民今年改弦易轍，全面架網。由於這種網具不會造成鳥族誤入繫網而死，又能大幅降低鳥類入侵花田，農友也不再疲於奔命，雖然初次花費較大，但網具可重複使用，長期下來成本大幅降低。