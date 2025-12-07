冬季限定！武陵農場「冰晶」奇觀 宛如天然捕夢網

台中武陵農場，海拔1千8百公尺的紫藤花園，清晨出現0.2度低溫，水滴下來形成冰晶和冰柱，如同天然的捕夢網。（圖／東森新聞）





南投杉林溪的水杉也逐漸變色，出現了橘紅黃三色的漸層；而在鹿谷大崙山銀杏也黃了，還出現了層層雲霧，讓遊客們彷彿置身仙境。

一整片紫藤花棚架，出現美麗的冰晶和冰柱晶瑩剔透的樣子，就像形成一張天然的捕夢網一樣。

太陽出來氣溫升高，冰晶也慢慢融化，落在地上就像下雨的聲音。

仔細看冰晶的形狀，有的直接包覆樹葉，有的直接在樹梢，形成像鹿角形狀，把整個場景點綴的更加美麗。

武陵農場觀光行政組行政助理楊明：「為什麼會造成這樣的結冰呢，是因為我們藤花園的澆灌系統，為了防止它這個滲液結冰，就是會提前打開，預防它這個澆灌系統結冰，當噴灑系統噴灑到我們的棚架上面，它水滴下來的時候遇到低溫，就會形成這樣結冰的奇觀，這也代表說我們，武陵農場的冬天季節已經到了。」

這裡是台中武陵農場，7日早上6點半海拔1800公尺藤花園出現了0.2度的低溫，加上輻射冷卻，藤花園的澆灌系統遇上低溫，就讓水凝結變成美麗的冰晶，也宣告武陵農場的冬日正式開始，另外在南投的杉林溪也出現了冬季限定美景。

整排的水杉林由綠轉黃，還有過渡期，展現出來的夢幻三色漸層，把步道兩旁染上了橘紅黃的色彩，因為今年山區溫度到11月下旬才降溫，所以水杉轉色較晚，預估觀賞期可以到12月底。

遊客：「就是非常喜歡秋天，然後就是有紅色跟橘色的一個層次，所以就是這邊有非常多，就是覺得很療癒的地方，這個時間剛好是落羽松，開始的時間，所以就是剛好帶著客人來這邊，欣賞一下這邊的風景。」

另外在鹿谷大崙山銀杏也黃成一片，層層雲霧，彷彿置身仙境，讓遊客瞬間愛上自然風光，現在氣溫逐漸降低，高山也逐漸出現冬日美景，大家也都把握機會出門欣賞美景 。

