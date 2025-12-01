冬季限定！萊爾富開賣玉米濃湯、燒仙草 全家推開心果霜淇淋
記者李鴻典／台北報導
迎接寒冬到來，萊爾富開賣冬季限定「玉米濃湯」與「燒仙草」，為冬日增添暖意。12月1日上市的「玉米濃湯」(原價55元)暖手優惠價45元，以濃郁奶香為基底，加入香甜玉米粒，每一口都能喝到奶香與顆粒口感的雙重層次，更加入胡椒味提味。
接續於12月10日上市「燒仙草」(原價55元)暖手優惠價45元，以滑順濃厚仙草湯汁搭配紅豆、綠豆、燕麥、芋圓，多款餡料一次滿足。
同時集結5款人氣起司口味麵包，從濃香起司條、香蒜乳酪吐司到綿密乳酪杯子蛋糕，用滿滿鹹香與奶香療癒味蕾。11月26日至12月23日起司系列麵包搭配指定飲料，即享合購優惠價49元(每日的上午6時至9時)，其他時段購買也有59元優惠。
冬天需要來點甜！全家便利商店7大療癒系新品登場，首波以明星商品「Fami!ce開心果霜淇淋」領軍，濃郁堅果香氣引爆12月新品話題「Fami!ce開心果霜淇淋」自12月5日起於全家限定店舖開賣，慶新品上市，12月5日起至12月7日限時3天，全家APP隨買跨店取更推出 5 支 188 元限時快閃優惠；此外，12月5日起至2026年1月4日，購買Fami!ce霜淇淋，加價不沾手黑白巧克力醬只要9元，為美味添層次。
萌系「Q堤系列甜甜圈」同步推出2款全新口味、更攜手河堤上的貓、龍角等多個知名品牌打造4款獨家聯名奶茶；還有鮮乳坊萌趣可愛的造型零錢包、日本DOSHISHA熱銷百萬台的「猩猩之握」按摩器，參與「全家」APP「農情聖誕好奶季集章趣」、「全家來就補鮮奶積分趣」，就有機會把可愛萌物、人氣家電帶回家。
CAMA CAFE年末會員慶寄杯優惠，12月5日至12月14日開跑，於CAMA CAFE APP「寄杯領取」購買指定飲品，即享「買22杯再送3杯」、「買50杯再送8杯」、或「買85杯再送15杯」三種超值組合，相當於最低85折起；指定咖啡豆則祭出「買8包再送1包」優惠。
CAMA CAFE也提供專屬12月新加入會員的限定好禮。凡於12月內新下載並註冊CAMA CAFE APP的新會員，即可獲得價值滿滿的「咖啡金大禮包」，包含「咖啡分享桶9折券2張」、「大杯熟香紅茶買一送一券1張」及「十元咖啡金5張」。
在講究生活風格的年代，歲末送禮焦慮不再只是挑選禮物，更是如何找到「真正能讓日常變得更好的東西」。Nespresso今年以三大生活風格—極簡收納控、風格特調師、城市咖啡旅人，推出「年末風格選物指南」，以更貼近日常的方式挑選六款人氣配件。
為讓更多人能輕鬆打造專屬自己的冬季咖啡角美學，12月1日至14日Nespresso推出時尚美型咖啡機3,300元起優惠；全系列再加贈節慶限量馬克杯（價值1,120元），為家中的咖啡角（Coffee Corner）添上一份能陪伴整個冬季的香氣儀式。
迎接2026新年，法絨推出年度限定 「幸運密馬新年禮盒」。以馬年意象為靈感，將「幸運」化作疾馳駿馬，透過紅、藍錯視的設計語彙藏於包裝細節之中；只要細心觀察，即可「解鎖」隱匿其中的象徵性幸運「密馬」，增添開箱驚喜與儀式感。
本次限定禮盒集結六款節慶甜點，以品牌人氣商品達克瓦茲為核心，推出全新 濃醇摩卡可可風味；並匯集 瑪黑伯爵旅人蛋糕、濃醇生巧克力酥餅、蜜桃玫瑰酥餅、日本雙目糖蝴蝶酥、小山園抹茶雪球等創作。運用台灣在地食材與世界頂級原料交織出層次豐富且獨具風格的味蕾體驗，為新年獻上極具工藝感的甜點盛宴。即日起至2026 年1月23日止，可享早鳥優惠，搶先入手年度限定的 「幸運密馬新年禮盒」！凡購買 L 款禮盒，即加贈 「馬上好運」紅包袋；單筆滿 NT$3,500 再加碼贈送限量版密馬解鎖鑰匙圈。
頂級冰淇淋品牌Häagen-Dazs推出冬季限定「巧酥系列」——抹茶巧酥冰淇淋與可可巧酥冰淇淋，分別以經典抹茶與濃醇可可冰淇淋為基底，加入香脆可可餅乾塊，在熟悉的風味中增添驚喜層次。
同時，Häagen-Dazs今年為慶祝溫馨的聖誕時刻，打造了疊疊樂聖誕樹，在新北耶誕城登場！現場除了期間限定社群拍照上傳活動，還有週末特有的聖誕扭蛋機，參與活動即可領取Häagen-Dazs聖誕獻禮，還有機會免費吃冰淇淋。
起司控注意！今年冬季IKEA帶來全新起司系大餐，嚴選三款深受大眾喜愛的經典起司入菜。即日起至2026年2月25日，共推出7道起司主題料理，從軟嫩多汁、鹹香迷人的「帕瑪森8盎司肋眼」，到金黃酥脆又飽足的「切達起司豬排筆管麵」，還有蔬食首選的「菌菇起司筆管麵」以及繽紛清爽的「莫札瑞拉起司彩虹沙拉」。
甜點更是起司控的夢幻天堂！全新「雪花厚起司霜淇淋」與「半熟乳酪塔」。同步推出12月節日限定的「聖誕烤半雞」，卡友優惠價只要$249（原價$280）！IKEA瑞典食品超市還有販售聖誕薑餅屋、瑞典節慶飲料、巧克力聖誕老人等主題點心。
