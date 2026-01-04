「冬季限定」落羽松！ 雲林林內.虎尾祕境打卡夯

雲林縣 / 綜合報導

天氣變冷了，雲林縣林內和虎尾，兩處的落羽松林也陸續轉色，一整排落羽松悄悄換上新裝，金黃色和橘紅色的樹葉交織，形成季節限定美景，有攝影玩家出動了空拍機，搶拍下一整片壯觀的落羽松美景，還有不少外縣市遊客特地來到雲林，看到美景都說好夢幻。

蜿蜒的道路兩旁，大片落羽松林樹整齊排列，陽光灑下來，金黃色紅橘色的樹葉交織，彷彿走進童話秘境，這是雲林林內鄉的九芎落羽松秘境，整片占地約1甲，走進林中欣賞美景，聽著一旁的潺潺流水聲，超級愜意。

廣告 廣告

攝影玩家說：「因為今年天氣的關係，(轉紅)時間都比較晚一點。」攝影玩家出動用空拍機，搶拍這波季節限定美景，遊客也趁周末假日把握時機，一睹冬季限定景色。

遊客說：「OK。」另一處落羽松秘境，是在虎尾青埔，位於雲林前縣長張榮味家門口，一大片落羽松約2分地，都是他們家的私有地，免費開放給遊客觀賞拍照。

遊客說：「我們從埔里來。」記者VS.遊客說：「(從埔里來，特別來拍照嗎)，對，特別來這裡。」遊客說：「我覺得很夢幻，很漂亮。」元旦過後氣溫下降，落羽松換上冬日新裝，也為雲林增添一抹季節限定的色彩。

原始連結







更多華視新聞報導

雲林睽違12年再度舉辦大型跨年晚會 邀韓團「HIGHLIGHT」陪跨年

東京代官山「周杰倫欄杆」暴紅 粉絲瘋朝聖打卡

身背10案通緝！雲林男拒檢偷車逃 警「開10槍」圍捕

