冬季限定！落羽松6大必訪祕境 金色映水天 浪漫美景全攻略

入冬後全台落羽松陸續轉色，北中南多處景點迎來一年中最浪漫的季節。趁著行憲紀念日、元旦假期及寒假，一訪水景、林蔭與生態交織出層次豐富的冬季景致吧！全台6大熱門落羽松熱門景點等你來探訪。

落羽松熱門景點1：桃園／大溪月眉人工濕地

桃園市大漢溪右岸的月眉人工濕地，結合大溪水資源回收中心與山豬湖生態親水園區，長年作為環境教育與生態保育的重要基地。園區兼具水質淨化、生態棲地復育、景觀營造及節能減碳等多元功能，濕地周邊種植近370棵落羽松，每到冬季轉色時節，紅黃交錯的樹葉映襯藍天與水面倒影，景色宛如歐洲風光，吸引大批民眾前來拍照打卡。

市府預估，今年落羽松將於12月下旬陸續變色，屆時可免費入園欣賞，成為桃園冬季最熱門的賞景景點之一。因應落羽松季節湧入的人潮與車潮，市府將於月湖路一帶實施交通管制，加強取締違規停車。另2026年2月22日前，遊覽車將禁止進入月眉人工濕地與山豬湖生態親水園區。

大溪月眉人工濕地落羽松示意圖（目前尚未轉紅）。（桃園市政府水務局提供）

落羽松熱門景點2：台中／后里環保公園

秋冬時節，台中市多處落羽松林陸續轉色，為城市披上最詩意的季節風景。其中，后里環保公園率先展現冬日美景，園內人工生態池周邊的落羽松由綠轉黃、漸染紅色，倒映水面，畫面如詩如畫，假日吸引不少民眾前來野餐、放風箏、運動與拍照，成為人氣賞景熱點。

后里環保公園前身為垃圾掩埋場，封場後由市府投入大量心力復育綠地，規劃花海、大草原、生態池與賞花步道，近年更興建親子遊戲場，讓公園兼具生態、休憩與遊憩功能。隨著落羽松轉色，園區車潮、人潮明顯增加，展現城市綠美化成果。

民眾在后里環保公園野餐欣賞落羽松美景。（台中市政府提供）

落羽松熱門景點3：台中／南屯文心森林公園

南屯文心森林公園的落羽松也換上金黃色調，搭配寬闊草坪與林間步道，成為市區內放鬆身心的賞景去處。建設局長陳大田另推薦私房祕境「太平苗圃落羽松林」，園內成片落羽松隨季節由綠轉金、再染橘紅，倒映水面宛如童話森林，深受攝影愛好者喜愛。

太平苗圃落羽松林。（台中市政府提供）

落羽松熱門景點4：南投／日月潭自行車道向山段

日月潭冬季限定的落羽松景致悄然展開，位於自行車道向山段，和向山遊客中心旁的水濱婚紗廣場，湖畔落羽松逐漸轉色，紅褐色樹梢倒映在清澈湖面上，與遠山及湛藍水色交織成層次豐富的畫面，展現日月潭獨有的季節風情。

日月潭國家風景區管理處指出，目前園區內落羽松已有過半完成轉色，預估觀賞期可延續至明年1月底，正值最佳拍攝時機。相較其他地區的落羽松祕境，日月潭湖畔結合開闊水域與自然山景，視野更顯遼闊，也增添浪漫氣息，當夕陽映照湖面，樹影與光影交錯，讓人彷彿置身畫中。

日月潭向山自行車道的落羽松紅了。（日月潭國家風景區管理處提供）

落羽松熱門景點5：南投／欣美公司落羽松園區

南投近期再添賞景新亮點，名間鄉省道台3線旁一處落羽松祕境在網路爆紅。園區占地超過萬坪，交通便利卻氛圍清幽，園內種植約800棵落羽松，目前轉色已達6成以上，由綠轉紅進入最佳觀賞期，吸引不少民眾與攝影愛好者前來朝聖。

這座由欣美公司打造的落羽松園區，過去因結合工廠與辦公空間而未對外開放，今年首度開放參觀，並在民眾熱烈迴響下，免費入園期限延長至12月31日。園內規劃完善，包括大樹圓環、湖光草原、湖畔小徑、松語秘境與日光小徑等區域，生態池畔可欣賞落羽松倒映水面的浪漫景致，層次豐富、相當好拍。

此外，園區也貼心設置「微風之森」毛孩放電區及公共廁所，適合親子、情侶與寵物同行。園區開放時間為平日上午10點至下午4點，最後入園時間為4點，周六、周日及國定假日不開放。民眾入園前需於大門填寫參觀資料，並出示身分證件換取參觀證，即可駕車入園停放，把握平日前往，感受限定版的秋冬落羽松美景。

名間鄉欣美公司首次開放落羽松林供民眾入園參觀。（南投縣政府提供）

落羽松熱門景點6：宜蘭／三層坪農塘教育園區

曾因爆紅而封園的宜蘭大礁溪「三層坪農塘教育園區」，在歷經近3年整修與維護後，近日重新對外開放即引發搶訂潮，目前預約名額已排滿未來2個月，最遠至明年2月上旬。園區每周二、三不開放，未事先預約者不得進入。

「三層坪」為結合治山防洪、水資源調節與生態教育功能的特色農塘，園區以階梯式農塘、水瀑景觀及落羽松水景聞名，層層水階形成如瀑布般的視覺效果，秋冬搭配落羽松轉色，景致如夢似幻。

「三層坪」早在開放初期便吸引大量遊客造訪，卻也因人潮過多導致草皮受損、設施毀壞與交通混亂，最終於2022年底關閉整修，經水保署、宜蘭縣政府、地方團體與地主多方協調後，園區近期恢復營運，改採線上預約制並實施總量管控，每日限額500人且免費入園，不過消息一出很速就滿訂。

「三層坪農塘教育園區」重新開放即預約額滿。（翻攝自「宜蘭縣枕山產業文化促進會」臉書）

◎ 圖片來源／台中市政府．日月潭國家風景區管理處．南投縣政府．桃園市水務局．宜蘭縣枕山產業文化促進會提供

◎ 資料來源．諮詢專家／台中市政府．日月潭國家風景區管理處．南投縣政府．桃園市水務局．宜蘭縣枕山產業文化促進會．陳大田局長

