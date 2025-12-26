冬季難「硬」可能不只是天氣問題！超過3個月應就醫

許多男性在天氣變冷時出現勃起困難、硬度不足等狀況，陳鈺昕醫師說明，這可能不僅是天氣因素，而是性功能障礙的早期警訊。若相關症狀持續超過三個月，建議及早尋求泌尿科醫師協助。

當天氣變冷時，身體為了保暖會將血液集中到核心部位，導致生殖器血管收縮、循環減慢而影響床上表現。（示意圖／Pexels）

恆昕泌尿科診所院長、泌尿科醫師陳鈺昕指出，在臉書粉專上發文說明，當天氣變冷時，身體為了保暖會將血液集中到核心部位，導致生殖器血管收縮、循環減慢而影響床上表現。

常見原因包括血管收縮循環差、荷爾蒙分泌減少，以及交感神經活躍。在寒冷環境下，全身末梢血管收縮會導致陰莖血流量減少、勃起時充血不足、硬度下降，尤其心血管患者出現機率更高。

陳鈺昕指出，冬季日照減少會影響維生素D的產生，而維生素D對睪固酮的合成與分泌有關鍵性影響，當分泌不足時會降低性慾與勃起功能。此外，低溫會刺激交感神經活躍、讓血管收縮，使得負責勃起的副交感神經受到抑制，導致勃起困難或硬度不足。陳鈺昕表示，因天冷出現的偶發性勃起障礙很常見，可透過衣物保暖、熱水澡、熱飲、運動、飲食等來改善。

冬季日照減少會影響維生素D的產生，而維生素D對睪固酮的合成與分泌有關鍵性影響。（示意圖／Pixabay）

陳鈺昕提醒，若出現勃起困難、硬度不足、中途熄火、晨勃消失、性慾低落、秒射升級等症狀超過三個月，建議及早就醫。若伴隨排尿困難、頻尿、急尿、下腹痛、腫脹等症狀，應及早就醫檢查，排除攝護腺肥大、感染或其他問題。

針對性功能障礙的改善，陳鈺昕介紹P-Shot陰莖血管再生療程，利用自體血小板生長因子，包括PRP、PLT凍晶，注射到陰莖的海綿體來刺激血管新生，達成修復神經、組織再生的效果。

陳鈺昕說明，此療程為非侵入性治療、無須麻醉，使用自體來源安全性高，可改善勃起功能、增加敏感度、硬度、持久度，效果可持續6至18個月，配合低能量震波成效更佳。陳鈺昕表示，此療程適合口服藥物效果不佳、本身有血管或神經性功能障礙的男性，需經由泌尿科醫師評估後再施行。

