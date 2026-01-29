冬季雪白花海！芬園鴛鴦梅盛開最佳賞花期到2月4日

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】冬日賞梅正當時！彰化芬園鄉花卉生產休憩園區上萬棵鴛鴦梅與五瓣梅全面盛開，雪白花海鋪滿枝頭，微風拂過帶來淡淡梅香，吸引大批遊客駐足拍照，漫步花叢彷彿走進浪漫雪國。

芬園鄉花卉休憩園區的鴛鴦梅大爆發，雪白花海如雪鋪枝頭，吸引遊客搶拍打卡，最佳賞花期持續至2月4日。（生態攝影師米諾斯提供）

隨著冬季到來，彰化芬園鄉花卉生產休憩園區的梅花迎來最美盛開期。園區內栽種的鴛鴦梅與五瓣梅數量超過上萬棵，目前花開約九成，枝頭密布雪白花朵，如同覆蓋銀白雪毯，吸引遊客爭相踏入園區、拍照打卡，場面熱鬧非凡。

園主張洲府曾獲神農獎，他培育的鴛鴦梅非常特別。與一般梅花只有五片花瓣不同，鴛鴦梅花瓣多達十幾片，花型飽滿、碩大，花期從一般梅花的十天延長至一個月。每朵花還能結出兩顆梅子，象徵成雙成對，因此命名為「鴛鴦梅」，既吉利又討喜。

張洲府今（29）日說，鴛鴦梅只要生長一年就會開花，栽植容易，非常適合平地種植。果實比一般梅子大，除了觀賞價值，也能製作脆梅、梅乾，經濟效益高。他表示：「經過多年改良馴化，鴛鴦梅已適應平地氣候，開花比原本在山區的品種更大更美，拍照起來更有氣勢！」

走進園區，遊客可以感受到濃厚的冬日賞花氛圍。微風輕拂，梅花隨風搖曳，散發陣陣清香。清晨的晨光灑落在雪白花瓣上，傍晚夕陽映照下，整片花海閃著柔和金光，彷彿進入冬日仙境。遊客們一邊漫步花叢、一邊拍攝照片，現場不時傳來驚嘆聲與笑語，充滿歡樂氣息。

生態攝影師米諾斯指出，芬園平地的梅樹雖不在高山，但每棵樹上的花朵繁茂如雪，搭配晴朗藍天，呈現宛如明信片般的景致。他建議賞花的朋友，清晨或傍晚來拍攝，可捕捉光影變化與花海層次感，效果最美。

除了拍照，遊客還能親近梅樹，感受枝葉間的梅香，甚至觀察不同花瓣層數的鴛鴦梅與傳統五瓣梅的差異，了解園藝改良的成果。園區內也設有休息區和步道，方便遊客悠閒賞花，享受冬日午後的寧靜。

張洲府提醒，最佳賞花期將持續到2月4日，提醒遊客把握時間前來。無論是想拍照打卡、漫步雪白花海，還是欣賞冬日梅香，芬園的鴛鴦梅都是冬季不可錯過的浪漫景點。