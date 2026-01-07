冬季露營 觀旅局推薦楠西兩地

梅花愈冷愈開花，梅嶺老梅園出現賞花人潮。 （記者張淑娟攝）

記者翁順利∕台南報導

台南入秋後山區氣候轉為涼爽乾燥，夜間空氣清新潔淨，市府觀旅局七日指出，目前正是適合親子或好友露營過夜、觀星、親近大自然的最佳時節，目前楠西區兩處合法露營場及曾文青年活動中心露營場，依自然條件發展出不同風格，值得露營族實地品味。

觀旅局表示，市府近年輔導露營場合法化與品質提升有成，目前有十三家合法露營場完成登記，楠西區的露營場於梅嶺及曾文水庫，白天可前往梅嶺登山步道健行、賞梅、賞景吃梅子餐，夜晚則能享受透徹靜謐的星空，適合規劃兩天一夜以上的慢遊行程。

同樣位於楠西區的「曾文青年活動中心露營區」，則展現截然不同的露營風貌，因腹地寬廣、交通動線清楚、鄰近曾文水庫，營區規劃完善的露營空間與公共設施，白天可結合曾文水庫周邊景觀進行戶外教學、生態觀察或休閒活動，夜晚則能在相對平緩、安全的環境中體驗露營過夜，常作為親子露營或團體露營的入門選擇，特別適合初次嘗試露營或希望兼顧安全與舒適度的族群。露營之餘，旅客可順遊曾文水庫景點，欣賞湖岸景色，或串聯玄空法寺、永興吊橋等周邊景點，以及品嘗梅嶺梅子雞、薑黃雞等地方料理，或選購脆梅、梅子酒。

記者張淑娟∕楠西報導

梅花報到，楠西梅嶺非假日也吸引許多遊客上山賞梅，尤其伍龍步道沿線梅花展顏，林家老梅園成為識途老馬爭相到訪的美麗所在，區公所近期將公布賞梅接駁相關資訊。

七日不少車友集結往梅嶺，山友也三五成群走訪老梅園，點點盛開的梅，如寒冬的陽光照耀般亮眼，遊客們沉浸在如畫的風景中。

由於每年上梅嶺賞梅的遊客相當多，區公所已與市府交通局等相關單位展開接駁車會勘事宜，區長何榮長表示，預計十七日開始每個週六日，此外，農曆春節也初步考量接駁服務，至於接駁點由綠柏園到二層坪，相關訊息會由公共運輸處發布。