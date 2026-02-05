冬季頻傳腦溢血 高血壓最關鍵

行政院前發言人陳宗彥驚傳腦溢血，緊急送往台北馬偕醫院開刀，目前病況穩定，但仍要觀察兩周。2022年，台北市副市長蔡炳坤也發生出血性腦中風，吃飯到一半突然倒下，緊急進行開顱手術；資深音樂人「小胖老師」袁惟仁8年前也因意外跌倒導致腦溢血，之後健康狀況就逐漸惡化，日前病逝。

「腦溢血」又稱腦出血，是急性腦血管疾病最嚴重的一種，一般認為，腦溢血多與溫差急劇變化有關，這幾天氣溫回升，怎還會發生腦溢血？醫師表示，引起腦溢血原因複雜，溫差僅是其中一個因素，可能是不為人知的壓力所致，尤其年關將至，需多注意。

台灣腦中風學會理事長陳龍說，腦中風包含占多數的「缺血性中風」，其為血管塞住，以及「出血性中風」，包含腦內出血、蜘蛛膜下腔出血等。腦出血更為嚴重，因腦血管破裂血液流入腦組織，造成腦壓上升和腦細胞受損，常見症狀包括突然劇烈頭痛、嘔吐、意識變差、單側無力或麻木、說話不清，嚴重時可能昏迷。

陳龍表示，高血壓是腦溢血最關鍵的危險因子，長期血壓高會使小血管脆化，當血壓突然飆升，血管承受不了壓力就破掉出血。其他危險因子，包括年齡增加、抽菸、酗酒、肥胖與缺乏運動、糖尿病與血脂異常、腦血管瘤及動靜脈畸形、抗凝血或抗血小板藥物使用不當、肝腎功能不佳，以及使用毒品如安非他命或古柯鹼等，長期高壓也需多加注意。

馬偕醫院神經外科醫師陳旭照指出，腦部血塊破裂部位不同，臨床表現與風險迥異，也決定症狀嚴重度與預後。如果是在大腦深部的基底核處，這位置是傳導運動及感覺神經功能通過的地方，受到血塊壓迫，會產生對側肢體偏癱。如果是左腦受血塊壓迫，常導致「失語症」，表現為說話困難或聽不懂。

陳旭照強調，有些病人出血後，剛送到急診時，身體功能及狀態看似沒有太差，但過了一陣子，會有血塊再變大的可能性，這是臨床照護上最棘手、最難預料的變化。所以腦中風移除血塊後，要嚴密進行急性期照護管理，防止血塊殘餘或腦部腫脹導致顱內壓過高。

腦中風除了當下的急救處理，陳旭照提醒，冬天發生急性腦中風的機率會比夏天高20%，務必做好保暖防護。高血壓、高血脂、糖尿病等慢性病患者，若沒有控制疾病，也會造成血管的退化，就易破裂出血，而且腦中風容易反覆發生，復發後的失能程度往往更嚴重，死亡率更高。

