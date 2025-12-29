冬季風暴來襲 美國中南部揮別聖誕假期溫暖高溫
美聯社報導，一場強勁的冬季風暴28日從平原區(Plains)向東部席捲而去，這場氣象學家形容是由強烈氣旋所驅動的風暴，預料將對美國大部份地區帶來混合著冰雪、降雨和強風的氣候。
美國國家氣象局(National Weather Service,NWS)馬里蘭州大學園(College Park)辦事處首席預報員歐拉維克(Bob Oravec)表示，這場風暴系統正給一部分地區帶來大雪，而其他沿著冷鋒的部份地區則隨著鋒面通過出現強風和更低溫。它們全都彼此相關，這場風暴正在對全美不同地區帶來不同影響。
降雪和增強的風勢28日席捲美國中西部地區北部(Upper Midwest)，NWS對當地示警，表示白曚天(whiteout)和可能出現的暴風雪可能讓某些地區無法出行。在五大湖(Great Lakes)北方部份地區，降雪可能超過1英尺(30公分)，而沿著蘇必略湖(Lake Superior)南岸則可能出現高達2英尺積雪。
至於在南部，氣象學家警告，劇烈的雷暴預料將標示著強烈冷鋒的到來─這有時也被稱為「藍色北風」(Blue Norther)，而它帶來的驟降氣溫與強勁北風將終結這個地區數天來創紀錄的溫暖氣候。
美國中西部地區北部和東北部(Northeast)居民度過白雪假期之際，正值全美中部與南部大部份地區持續溫暖如春的氣候，當地近日來的創紀錄高溫讓聖誕老人都流汗了。
亞特蘭大28日的高溫預料將來到大約華氏72度(攝氏22度)，在創下這座城市耶誕節前夕(Christmas Eve)華氏78度(約攝氏26度)的高溫紀錄後，持續溫暖化的趨勢。而在整個南部與中西部地區，在聖誕節後的幾天也都出現創紀錄高溫。
但預報員表示，這種破紀錄的高溫即將結束。
一道冷鋒預料將在28日晚間到29日為南部大部分地區帶來降雨，並在30日帶來更寒冷的天氣。天氣巨變將使亞特蘭大氣溫在30日清晨驟降至華氏25度(攝氏零下3.9度)。美國南部地區變冷的天氣將會持續到元旦。
歐拉維克說，「我們明顯又要回到更為冬季的模式了」。(編輯:王志心)
