冬季風暴嚴寒釀25死 美國多州大規模停電

冬季風暴襲擊美國和加拿大，嚴峻天候已經造成全美至少25人罹難。

冬季風暴襲擊美國大片地區，造成至少25人死亡，數千個航班因為天氣取消或延誤。風暴造成混亂，道路交通癱瘓、電力中斷，主要城市被厚厚積雪覆蓋。（戚海倫報導）

英國廣播公司BBC報導，根據美國國家氣象局說法，過去24小時，美國東北部部分地區降雪量超過50.8公分。預報員警告，本週末美國東部可能再次遭受另一場「嚴重的冬季風暴」襲擊。到當地週一下午，田納西州已經有超過20萬人斷電，居民陷入嚴寒與黑暗中。

加拿大官員也表示，這場暴風雪嚴重影響了安大略省南部地區。渥太華和魁北克受到風暴影響最嚴重，導致交通問題和多所學校停課。

美國航空公司乘客繼續遭遇航班延誤困擾。根據統計，航空公司周一一共發生超過1萬9000起航班延誤和5900起航班取消。美國有線電視新聞網CNN報導，包括德州、路易斯安那州、田納西州、賓州和南卡羅來納州在內的多個州，報告了超過15起與暴風雪與嚴寒相關的死亡事件。部分歸因於體溫過低，也有些與鏟雪有關。這場風暴帶來的冰雹，導致美國南部多地發生大面積停電，尤其在德州、路易斯安那州、密西西比州和田納西州。