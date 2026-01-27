冬季風暴嚴寒釀25死 美國多州大規模停電
冬季風暴襲擊美國大片地區，造成至少25人死亡，數千個航班因為天氣取消或延誤。風暴造成混亂，道路交通癱瘓、電力中斷，主要城市被厚厚積雪覆蓋。（戚海倫報導）
英國廣播公司BBC報導，根據美國國家氣象局說法，過去24小時，美國東北部部分地區降雪量超過50.8公分。預報員警告，本週末美國東部可能再次遭受另一場「嚴重的冬季風暴」襲擊。到當地週一下午，田納西州已經有超過20萬人斷電，居民陷入嚴寒與黑暗中。
加拿大官員也表示，這場暴風雪嚴重影響了安大略省南部地區。渥太華和魁北克受到風暴影響最嚴重，導致交通問題和多所學校停課。
美國航空公司乘客繼續遭遇航班延誤困擾。根據統計，航空公司周一一共發生超過1萬9000起航班延誤和5900起航班取消。美國有線電視新聞網CNN報導，包括德州、路易斯安那州、田納西州、賓州和南卡羅來納州在內的多個州，報告了超過15起與暴風雪與嚴寒相關的死亡事件。部分歸因於體溫過低，也有些與鏟雪有關。這場風暴帶來的冰雹，導致美國南部多地發生大面積停電，尤其在德州、路易斯安那州、密西西比州和田納西州。
其他人也在看
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 4則留言
本週3段式變天！明起轉雨「這天最冷」跌破10度 一圖秒看懂
把握好天氣！氣象粉專天氣風險分析師吳聖宇表示，今（26）日白天較溫暖，不過這週有兩次大陸冷氣團南下，一次是週二到週四清晨（27至29日），一次是週六至下週三清晨（31日至2月3日），兩次降雨機會都較高，未來7至10天天氣、溫度起伏變動大，已有春天的感覺，提醒民眾要多加留意天氣變化。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 2則留言
濕冷地獄再臨？連兩波急凍下探11度 周末強冷直逼寒流
（記者許皓庭／綜合報導）本週全台將受兩波冷空氣接連襲擊，天氣變化極為迅速。首波冷空氣預計週二（27日）抵達，北 […]引新聞 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 171則留言
馬上要變天了！「這天」起東北季風連凍4天 2地區最低溫恐下探14度
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導今（25）日冷氣團逐漸減弱，台灣轉受東南風影響，各地氣溫回升，白天感受明顯較為舒適。不過，這樣的回暖僅為短暫現象，氣...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5則留言
強冷空氣＋大雨要來了！3天「先濕後乾」最冷時間曝光
【高沛生／綜合報導】強冷空氣即將報到，氣象專家指出，週二（1/27）起影響臺灣，並可能達到大陸冷氣團等級。受其影響，北部及東北部降雨明顯，局部地區還可能出現大雨，天氣型態將呈現3天「先濕後乾」變化。最冷時間預計落在1/28清晨，桃園以北及宜蘭降溫幅度最顯著，其餘地區則以早晚偏冷為主，民眾需提前留意降雨、低溫以及路況安全。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
急凍變天！東北季風明天南下 最低溫恐探11度
今（26日）環境為偏東南風，水氣進一步減少，各地大多為多雲到晴。氣象專家吳德榮表示，明天東北季風南下，氣溫漸降，北、東雲量漸增、降雨機率逐漸提高。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
「冷氣團挾雨彈」快殺到！這2天「恐跌破10度」變化一次看
生活中心／周希雯報導全台近期天氣逐漸回暖，多處都是晴到多雲的穩定好天氣。不過氣象署提醒，明（27日）受東北季風增強影響，各地將轉為濕冷的天氣型態，尤其北部、東北部「越晚越涼冷」。氣象粉專「天氣風險」點名「這2天」，中北部、東北部都市地區低溫12至14度，部分地區有機會降到10度以下，「將是本次冷空氣溫度最低的一段時間。」民視 ・ 11 小時前 ・ 4則留言
冷氣團明襲北部濕冷「最低恐11度」 週三晚最冷
今（26）日天氣較穩定，各地感受舒適。但其實這一週會有兩波冷空氣，第一個是週二起冷空氣南下，氣溫下降並伴隨降雨，氣溫大約落在北部15到24度，中南部大約16至26度，溫差大，星期三輻射冷卻清晨可能只剩...華視 ・ 19 小時前 ・ 2則留言
保暖衣物別收！下週又有2波冷空氣南下 氣象署曝「這天」明顯降溫
即時中心／黃于庭報導把握好天氣！這2天全台溫度回升，不過隨著2波冷空氣接連報到，未來可能又要變天。氣象署預報員鄭傑仁今（25）日表示，週二及週三（27-28）北邊冷空氣南下，伴隨華南雲雨區東移，中部以北會有局部降雨機會；且東北部高溫會剩下不到20度，週三更只有16度左右。民視 ・ 1 天前 ・ 2則留言
不碰甜、吃清淡也出事？50歲養生男「血管全塞住」 醫揪「元凶」嗨過頭
時序邁入歲末年終，尾牙與聚餐接連登場，歡聚之餘若嗨過頭，恐對健康造成負擔。心臟內科醫師蔡松恩分享，一名50歲男子平時生活規律，飲食清淡、不碰甜食，未料在一次跨年聚會中，他熬夜狂歡又吃麻辣鍋，突感覺不適就倒地休克，送醫檢查發現血管整個塞住險喪命。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 89則留言
越晚越冷！東北季風南下「最冷下探11度」 13縣市防8級陣風
東北季風增強，今日北部與東北部氣溫下降，明日受其影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；華南雲雨區東移，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部地區及澎湖、金門、馬祖有零星短暫雨。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前 ・ 發表留言
明變天東北季風殺到 最冷時刻出爐「低溫探10度」
【緯來新聞網】好天氣剩一天！今（26日）環境為偏東南風，水氣進一步減少，各地大多為多雲到晴，只有在東緯來新聞網 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
2波冷空氣接力！明起濕冷有感 本週降溫時程曝光
今（26）日臺灣各地及澎湖大多為多雲到晴，僅東半部地區、恆春半島及金門、馬祖有零星短暫雨；明日東北季風增強或大陸冷氣團南下，北部及東北部氣溫下降；華南雲雨區東移，臺灣中部以北及東北部地區有局部短暫雨，明晚並有局部較大雨勢發生的機率。氣象粉專也示警，明日白天2地區將明顯轉濕。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 1則留言
冥冥之中神奇破案！台中2寶媽產後憂鬱失蹤10年 太平警見白骨秒破懸案
即時中心／廖予瑄、謝宛錚報導10年懸案終於破解！日前台中市太平分局警方獲報，民眾在自家農地疑似發現一具人骨。警方獲報到場後，還在周邊發現部分遺骸以及已風化的衣服等；沒想到，這些事證卻讓一名張姓員警回想起，10年前一名產後憂鬱的邱姓婦女離奇失蹤案。經過警方追查並比對相關線索，也在案發現場附近找到邱女的機車，並聯繫家屬到場確認後，報請台中地檢署檢察官相驗，並採集DNA進行最終比對。冥冥之中，竟神奇破解這起10年懸案。回顧10年前，一名網友2015年12月22日在臉書粉專「爆料公社」中發文表示，家中一名邱姓女子患有產後憂鬱症，在生完第2胎後，竟離奇失蹤3天，經警方搜救後未果，因此急得上網發文，希望民眾可以幫忙協尋。據了解，邱女疑似因為擠不出奶水，產後憂鬱症發作，在同年12月19日凌晨騎著黑色機車離家，她當時只穿著一件Uniqlo外套，並且沒攜帶手機、錢包。家屬發現邱失蹤後，立刻向太平分局宏龍派出所報案，並由張姓員警受理並調閱監視器，發現她獨自騎車進入頭汴坑山區後，便從此失去音訊。家屬在爆料公社發文尋人。（圖／翻攝自臉書）事情過了超過10年後，今（2026）年1月21日下午4時許，一名邱姓筍農在太平區山田路附近的自家竹筍農地整地時，竟赫然發現一具疑似人類的頭顱骨，嚇得趕緊報案。筍農在農地發現一具疑似人類的頭顱骨。（圖／警方提供）警方獲報到場後，立刻封鎖現場並展開搜索，隨後竟陸續在周邊的泥土中，發現部分人類遺體，以及一件已風化的「Uniqlo外套」等，案情一度陷入膠著；沒想到，現場照片也勾起10年前在宏龍派出所任職的一名張姓員警的回憶，他想起10年前離奇失蹤的邱女，並翻出當時的資料，驚訝地發現所有線索都跟當年的案情吻合。後續警方也在案發現場附近的山壁找到邱女當年騎的黑色機車，經聯繫家屬到場確認後，也報請台中地檢署檢察官相驗，採集家屬DNA進行最終比對。「千里一線牽」，張姓員警靠著記憶，成功破解這起10年懸案，讓邱女終於可以回家，並讓家屬終於放下心中的大石。《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。※ 安心專線：1925（依舊愛我）※ 張老師專線：1980※ 生命線專線：1995※ 反霸凌專線：0800-200-885原文出處：快新聞／冥冥之中神奇破案！台中2寶媽產後憂鬱失蹤10年 太平警見白骨秒破懸案 更多民視新聞報導小琉球女潛水教練失聯 大批警消連日搜索互踢皮球？阿蘇火山直升機失事「2台人仍失蹤」 日官方敲不定主責單位阿蘇火山爆直升機墜毀事故 台籍乘客家屬正趕赴熊本民視影音 ・ 1 天前 ・ 21則留言
回暖2天！高溫飆27度 這天轉濕涼「2波冷空氣接力」
【緯來新聞網】今（25日）環境轉為東南風，氣溫呈現略微回升趨勢，感受相對前幾天較為舒適，不過入夜後感緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
明東北季風增強 北部轉濕涼低溫15℃愈晚愈冷 周六又一波冷鋒報到
中央氣象署最新天氣預報指出，明天（27日）東北季風增強影響，連續2天各地有雨轉濕涼，低溫攝氏15度；周四（29日）水氣雖減少，但受輻射冷卻影響，中部以北局部低溫下探11度；預計31日另一波東北季風再增強報到。Yahoo即時新聞 ・ 13 小時前 ・ 15則留言
一週天氣曝光！兩波東北季風南下 最冷下探11度
把握今日好天氣，各地晴時多雲、天氣穩定！氣象專家吳德榮提醒，明日起東北季風南下，週三晚、週四晨最涼，最冷下探11度，而週末又有另波東北季風南下。中央氣象署也有一圖說明本週天氣狀況，明日至週三3,000公尺以上高山，有零星降雪機率。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發表留言
東北季風報到 北、東部有雨濕涼 最冷時間曝光「下探11度」！
本周首個冷空氣南下，今（27）天東北季風增強，伴隨華南雲雨區東移，北部及東半部地區有局部短暫雨，預計今晚到明天（28）清晨將有更大雨勢，氣溫也最低，要等到明天白天開始水氣才慢慢減少，而第二波冷空氣將在台視新聞網 ・ 53 分鐘前 ・ 發表留言
冷空氣兩波接力襲台！「這1天」急凍降溫、迎降雨
生活中心／張予柔報導中央氣象署今（25）日指出，隨著冷空氣南下，本週北部及東北部將自週二（27）起明顯轉冷，其餘地區早晚亦偏涼。氣象署提醒，氣溫起伏劇烈，民眾需適時增添衣物，特別留意北台灣週末將再度轉涼。民視 ・ 1 天前 ・ 發表留言