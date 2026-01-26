冬季風暴奪命 全美24州緊急狀態

一場冬季風暴來勢洶洶，正全面衝擊美國，根據CNN報導，至少24個州在風暴來臨前已經宣布進入緊急狀態，多達9000萬人籠罩在低溫警報之中。紐約州州長形容，這波極端天氣宛如「北極圍城」，多項低溫紀錄被打破，部分地區實際氣溫降到攝氏零下45度左右。惡劣天氣也重創民生，目前已傳出至少11人死亡，超過1萬7千架次航班取消，多座城市停課或改採遠距教學，停電戶數一度突破百萬。氣象專家警告，這波風暴後接著還有極度嚴寒天氣，恐怕讓冰雪難以消退，進一步拖延電力與基礎設施修復。

大雪紛飛，民眾合力推動受困車輛，另一頭則有人拿起鏟子清除厚重積雪。民眾 尚恩：「我覺得這場雪很麻煩，因為雪太多了，我們根本出不了門，除非鏟雪或做點別的。」

民眾 哈尼：「我們已經大約10年，沒有下超過4英寸 5英寸的雪了，而且雪還沒下完呢。」

致命冬季風暴席捲美國，根據CNN指出至少24個州發布緊急狀態，多達9千萬人處於低溫警報。在紐約曼哈頓， 民眾走在冰雪路上舉步維艱，公車裝上雪鏈，當局出動剷雪車清理街道。紐約州州長形容極端冰凍天氣簡直有如「北極圍城」。紐約州州長 侯可：「一場北極圍城已攻占我們的州，也波及全美多個州，目前州內多項低溫紀錄已被打破，來自水城的回報令人震驚，實際氣溫降到-34℉ (約-37℃)，而哥本哈根更達到-49℉(約-45℃)，這不是體感溫度，也不是風寒效應 而是真實氣溫。」

惡劣天氣對民生造成嚴重衝擊，根據CNN報導，已有數人死亡、17000架次航班被取消，各大城市學校停課或改為遠距教學，一度超過100萬戶無電可用。氣象學家 康斯坦茨：「所以如果你家停電，要設法確保家中與自身，在風暴過後數天都能保持溫暖，這將會是您需要關注的問題之一，當然 還有食物 水和藥品等物資儲備。」

預計風暴的影響範圍還會擴大。氣象專家警告，風暴過後，洛磯山脈以東、也就是美國東部23地區還會有極度嚴寒天氣，導致積冰和積雪無法迅速融化，恐怕阻礙電力及其他基礎設施的搶修工作。

