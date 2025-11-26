冬季風暴將來襲 芝城感恩節後低溫降雪
芝加哥居民今年享受了感恩節大餐後，或將迎來一場冬季風暴。根據美國國家氣象局(NWS)最新預測，本周中後期將有一股冬季系統逼近，為芝加哥地區帶來急速降溫與降雪機會，28日晚間至29日降雪機率達50%。本周中期降雨後溫度急凍，預測感恩節氣溫恐下探至華氏18度。
芝加哥24日早晨仍見溫和天氣，但暖意稍縱即逝。NWS表示，25日可能有一波降雨，氣溫仍維持在華氏50度出頭。然而26日起天氣出現劇烈轉折，雖然天空轉晴，氣溫將大幅下降，最高溫僅約38度。
感恩節當天氣溫更低，預估最高溫僅35度，夜間最低溫恐下探18度，將是今年入冬以來最冷天之一。
氣象局指出，感恩節過後的28日白天最高溫將勉強超過冰點，停留在33度左右。降雪可能於當天深夜進入芝加哥地區，並延續至29日。雖然目前尚無明確積雪預估，但預計29日至30日仍有同等機率持續降雪。
極地漩渦(polar vortex)影響下，周末期間芝加哥高溫都將徘徊在冰點附近，使整個假期呈現濃厚冬日氣息。
芝加哥市區的聖誕市集(Christkindlmarket)與其他節慶活動陸續展開，氣象局提醒市民如計畫外出務必加強保暖，以應對感恩節周末的寒冷與可能的降雪。
