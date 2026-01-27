冬季風暴已釀30死 美國多州停電逾70萬戶受影響

從上週末開始侵襲美國的大型冬季風暴，目前已知至少造成30人死亡，仍有數十萬人無電可用，這場怪獸級風暴雖已近入尾聲，但氣象單位警告，零下低溫和寒風將持續到1月底，加拿大多倫多的降雪量也達到約60公分。紐澤西州州長26日宣布結束緊急狀態，但全美仍有超過2億人被警告要保持警戒。此外，美國緬因州有一架私人商務飛機，25日晚間起飛時失事墜毀，機上6人全數罹難，是否跟天候有關還有待調查。

紐澤西州解除緊急狀態 2億人仍維持警戒

在麻州的波士頓，有人把車道當成滑雪道，雪板玩家在積雪覆蓋的斜坡或道路上快意奔馳；紐約的中央公園成了滑雪場；田納西州曼菲斯動物園中，北極熊在雪地裡打滾，享受難得嚴寒的天氣。紐澤西州州長26日宣布，自24日凌晨5點開始的緊急狀態正式結束，但全美仍有超過2億人被警告要繼續維持警戒。

紐約市長曼達尼呼籲，市民應盡可能待在家中，因為紐約市清潔局的工作人員仍在清理街道積雪 ，危險外出警示仍然有效。曼達尼表示，紐約承受得住風暴的考驗，不過由於冰雪壓斷電線桿，有幾個州共約70多萬戶無電可用，多人因此失溫死亡。

美國各地出現厚厚積雪。圖／美聯社、路透社、CNN

氣候影響？緬因州私人飛機墜毀 6人罹難

暴雪也造成航班受到嚴重影響，光是25日當天，全美就有超過1萬1千個航班取消，26日情況雖然好轉，但仍有超過5千個航班被取消。而就在25日晚間，緬因州一架私人商務飛機起飛時墜毀，美國聯邦航空管理局稱，飛機是以倒扣的方式停下並起火，機上6人全數罹難，目前仍在調查事故是否受到天候影響。

多倫多降雪60公分 學校停課、航班延誤取消

此外，加拿大多倫多的降雪量達到約60公分，一整排汽車幾乎完全淪陷，當地學校26日宣布停課，許多航班延誤或取消，美國國家氣象局表示，零下低溫和寒風將持續到1月底，民眾不能掉以輕心。

國際中心／綜合報導 責任編輯／網路中心

