冬季風暴打亂航班 旅客留意改票權益

超強冬季風暴來襲，打亂全國空中交通。對於在如此風雪交加的惡劣情況下，仍不得不搭機出行的旅客，紐約時報整理了四大須知問與答，供旅行者參考。

Q1：多少航班被取消？

航空分析公司睿思譽(Cirium)數據顯示，截至美東時間25日(周日)中午，全美取消超過8200架次航班，這是自新冠疫情爆發以來取消航班最多的一次。

達拉斯－福和市(Dallas-Fort Worth)是全美最繁忙的機場之一，24日(周六)有86%的航班被取消。25日航班取消率降至50%以下。

風暴影響東岸主要機場，紐約拉瓜迪亞機場(LaGuardia Airport)已關閉，26日下午6時重新開放。包括南卡羅來納州格林維爾國際機場(Greenville-Spartanburg)在內的多個小型機場也已關閉。

雷根華盛頓國家機場(Ronald Reagan Washington National Airport)取消周日所有航班。

費城國際機場(Philadelphia)、羅利達勒姆國際機場(Raleigh-Durham)和紐瓦克國際機場(Newark Liberty)周六幾乎取消所有航班。

Q2：航空公司是否免改票費？

本周末不願出行的旅客都可以免費改票。

如果途經亞特蘭大、波士頓、克里夫蘭、休士頓、紐約和華盛頓，聯合航空(United Airlines)、西南航空(Southwest Airlines)、達美航空(Delta Airlines)、美國航空(American Airlines)、精神航空(Spirit Airlines)、阿拉斯加航空(Alaska Airlines)和捷藍航空(JetBlue)均提供彈性的改票服務。

Q3：如何知道我的航班是否延誤或取消？

航空公司的應用程式可以看航班的更新資訊。也可以查看Flightradar24、FlightAware和國家空域系統(National Airspace System)等網站，了解全國各地的航班延誤和取消情況。

Q4：如果我的航班受到影響怎麼辦？

航班被取消、嚴重延誤或變更，航空公司會幫忙重訂票。若決定不搭機，航空公司應在20天內以原付款方式自動退款。

如果滯留海外，不要指望航空公司會承擔您的餐飲或住宿費用；天氣並非航空公司可控的因素之一，而人員配備和維護等因素則不受其控制。在這種情況下，旅遊保險，包括信用卡提供的保險，可能會有所幫助。

