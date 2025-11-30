冬季風暴掃美中西部！ 芝加哥積雪近30cm 恐現冰雹、龍捲風

強烈冬季風暴，橫掃美國中西部，讓美國的感恩節假期，交通事故頻傳。這場大雪，主要集中在密蘇里州、愛荷華州和伊利諾州，影響超過5000萬人。其中芝加哥市區，估計積雪將達30公分，當地目前加速除冰作業。不過美國氣象局認為，這場暴風雪還會肆虐一陣子，甚至還可能出現大冰雹，甚至是龍捲風。

白花花的大雪覆蓋北美大地，強烈冬季風暴席捲美國中西部地區。密蘇里州、愛荷華州和伊利諾州等地受到嚴重影響，全美有超過5000萬人受到波及。芝加哥市區的道路幾乎被厚厚的積雪完全吞沒，隨著雪勢增強，能見度急遽惡化，駕駛只能小心地緩速前行。

伊利諾州交通部長Gia Biagi表示，預計全州平均會下20至30公分的雪，並將持續到週日，建議民眾如果不必外出，請待在家中。受暴風雪影響，奧黑爾機場已取消了近千架航班，還有部分航班延誤超過5小時。

CNN氣象主播Chris Warren解釋，深紫色區域是降雪量較大的地方，外面的情況非常糟糕，尤其是在中西部。愛荷華州一些地方的積雪已經超過一英尺，中西部許多地區的積雪厚度都達到了兩位數。這場橫跨全國的冬季風暴破壞了不少人感恩節後的旅行計畫。

密蘇里當局已緊急採取行動，避免再發生交通事故。密蘇里交通部緊急管理協調員Joe Moore強調，路面隨時可能再次結冰，這也是他們最擔心的問題，他們正在對道路進行除冰處理，並將派出工作人員一直工作到道路乾燥為止。

西雅圖機場的除雪車隊也正以「飛行V」的隊形進行精準演練，強調即使在能見度極低的環境下，也要在30分鐘內清出跑道。

Chris Warren再次提醒大家，今晚德州東部和路易斯安那州西部部分地區將出現破壞性大風、大冰雹，甚至可能出現龍捲風。按目前情況來看，這場暴風雪似乎還沒有那麼快趨緩，氣象單位警告民眾非必要避免外出。

