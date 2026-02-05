冬季風暴接踵 伊比利半島災加劇

冬季風暴克莉絲汀（Kristin）重創南歐伊比利半島一周後，葡萄牙與西班牙正面臨新一波風暴李奧納多（Leonardo）的襲擊。當局警告，這波惡劣的天候，已引發洪水及更多災情。根據路透社報導，接連而來的風暴，目前已造成伊比利半島至少6人死亡，數千人緊急撤離。科學家表示，人為造成的氣候變遷，正導致極端天氣事件的持續時間更長、發生頻率更高、強度更大。

直升機空拍洪水災情，南歐地區接連遭受兩場風暴侵襲，葡萄牙及西班牙南部，都有大量地區泡在洪水中。

葡萄牙咖啡館老闆 佩爾迪高：「過去幾天，市政府一直不間斷地工作，盡其所能地幫助我們，並及時告知我們情況，以便我們保護自己，但現在，情況已經失控了。」

葡萄牙餐廳老闆 安娜萍托：「這種情況已經持續一周了，由於雨勢浩大，我們有四五個水壩都在洩洪，但河道顯然無法承受這麼多的水。」

根據電力公司數據，葡萄牙約有13萬4000戶仍未復電，其中，約9萬5000戶位於葡萄牙中部的雷里亞（Leiria）地區。

葡萄牙民眾 瑪麗亞卡達查：「我從未見過這樣的景象，真的沒有，這太不真實了，我無言以對，不幸的是，這裡有很多居民，都是非常善良的人，很多店主的店面也遭到破壞，我根本無法想像他們的損失有多大，我真的不想經歷他們所遭受的痛苦。」

綜合外媒報導，風暴「李奧納多」橫掃伊比利半島，在葡萄牙和西班牙帶來強風和強降雨，引發沿海洪澇和基礎設施毀損。

葡萄牙海洋與大氣研究所（IPMA）預報，風暴將持續到周六，且陣風時速可高達95公里。當局因此建議民眾，避免不必要的出行，最好能待在室內，做好應對惡劣天候的萬全準備。

