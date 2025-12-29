冬季風暴橫掃北半球 極地渦旋分裂 侵襲北歐、美國

近來從北歐到美國都受到強烈的冬季風暴侵襲。（示意圖／Pixabay）





近來從北歐到美國都受到強烈的冬季風暴侵襲，極端的酷寒與狂風，造成瑞典3死、芬蘭超過八萬戶斷電，還有三座機場關閉，大批旅客只能在酷寒的戶外排隊。美國中西部也有暴風雪導致氣溫驟降，公路上更是接連發生汽車連環追撞與打滑。專家表示這正是受到極端氣候影響，因為極地渦旋分裂，只能向南宣洩，導致歐美都被冬季風暴侵襲。

北歐國家瑞典連續六十年燒掉稻草紮成的山羊耶夫勒羊，已是耶誕傳統，但今年他卻撐不過冬季風暴。

杉樹不敵強風整顆倒地，瑞典鄰國芬蘭也被強烈冬季風暴漢尼斯侵襲，暴風雪席捲機場，航班大受影響，芬蘭3座機場因為極端惡劣天候暫時關閉，數百名旅客在零下5度的戶外排隊，芬蘭知名的戶外湯屋也被吹垮，截至28日，芬蘭超過8萬55戶斷電。

目擊者：「小心。」

美國也是慘兮兮，車子在雪地翻車，沒多久又一輛飄雪中車子接連衝出護欄，強烈冬季風暴橫掃美國，大風又大雪，讓民眾開車看不到前路。警方：「車子正前方，有14輛車連環追撞，目前正在清理中，現場能見度為零。」

還有車子開著開著就打滑了，受到風雪影響，周末全美有超過1萬架次航班延誤取消。美國民眾：「我只想今晚能回到家，躺在自己的床上，隨遇而安吧，看這陣風會把我帶到哪裡。」

大西洋兩端同時被酷寒的冬季風暴侵襲，關鍵正是極地渦旋分裂，它不再擔任守門員，把冷空氣鎖在極地裡，反而因為受到干擾分裂，轉而南下北美與歐洲較低緯度的地方。

天氣專家崔維斯：「那個格陵蘭阻塞，將寒流送往歐洲，正將極地渦旋的一部分，向下拉伸到北美，我認為這意味著美東部，部分地區將會，出現更寒冷的氣溫。」

近年來頻繁出現格陵蘭阻塞導致負北極震盪，冷空氣被擠壓，只能被迫向南宣洩，緊鄰的歐洲與北美，首當其衝得承受狂暴的寒冷天氣。

