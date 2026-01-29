冬季風暴狂襲！「冰凍美國」全境幾乎零下 鄭明典PO一圖：還沒完

生活中心／彭淇昀報導

美國近日受到冬季風暴影響，天氣嚴寒大雪、結冰，已造成多人死亡。對此，前中央氣象局長鄭明典表示，美國除了西部沿海、西南和南部少數地區外，「幾乎全境都在零下的冰凍天氣」。

鄭明典表示，這次美國不只冷，降雪範圍和降雪量都很可觀。他PO出一張地面溫度圖，數字是華氏溫度，華氏32度就是攝氏0度，所以藍色系和綠色系交界的「紅線」，就是攝氏0度線。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

「冰凍的美國！」鄭明典在臉書發文表示，這次美國不只冷，降雪範圍和降雪量都很可觀。他PO出一張地面溫度圖，數字是華氏溫度，華氏32度就是攝氏0度，所以藍色系和綠色系交界的「紅線」，就是攝氏0度線。

鄭明典提到，美國除了西部沿海、西南和南部少數地區外，「幾乎全境都在零下的冰凍天氣」，且北極冷空氣外流尚未到底，後面還持續有冷空氣持續影響。

