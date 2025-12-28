冬季風暴襲擊美國「數千架航班延誤取消」 極地寒流南下衝擊全美

一場強烈冬季風暴近日橫掃美國東北部與五大湖地區，大量降雪、強風與低溫嚴重干擾假日出行。（圖／翻攝自X）

一場強烈冬季風暴近日橫掃美國東北部與五大湖地區，大量降雪、強風與低溫嚴重干擾假日出行，導致全美數千架航班延誤或取消，數萬戶家庭停電。美國氣象局警告，風暴過後，極地渦旋引導的北極寒流將持續南侵，美國多地將迎來新一波嚴寒天氣。

根據外媒報導，航班追蹤網站FlightAware數據指出，截至美國東部時間27日下午2時，美國境內及往返美國的航班超過5580架次延誤，至少860架次取消，其中紐約都會區影響最為嚴重。甘迺迪國際機場（John F. Kennedy International）、拉瓜迪亞機場（LaGuardia Airport）及紐瓦克自由國際機場（Newark Liberty International）均發布惡劣天氣警示，美國聯邦航空總署估計，27日上午飛往甘迺迪機場的航班平均延誤近兩小時。

此次風暴正值聖誕與新年之間的出行高峰期，美國運輸安全管理局預估，28日將有約286萬人搭機旅行，使交通壓力進一步加劇。紐約州與紐澤西州州長已提前宣布進入緊急狀態，呼籲民眾密切關注天氣與道路狀況，避免非必要外出。

氣象專家指出，本次冬季風暴由一場迅速增強的「炸彈氣旋」引發。該氣旋在五大湖區形成，為冬季風暴帶來暴雪與強風。明尼蘇達州、威斯康辛州至加拿大安大略省部分地區降雪量達20至30英吋（50.8公分至76.2公分），局部地區出現接近每小時70英里的強陣風，能見度極低，部分道路一度癱瘓。

風暴也造成電力設施受損，密西根州有超過3萬戶家庭與企業停電，主因為結冰壓垮樹木與電線。美國國家氣象局警告，從五大湖區至新英格蘭南部，仍可能出現樹倒與間歇性停電情況。

隨著風暴東移，氣象焦點轉向其後方的極地寒流。氣象模型顯示，極地渦旋近期出現擾動，使大量北極冷空氣突破封鎖南下。北極鋒面通過後，美國東部三分之二地區氣溫可能在數小時內驟降30至40華氏度（-1.11°C至4.44°C）。23日清晨，超過一億人口所在地的氣溫將比常年低20至25華氏度（-6.67°C至-3.89°C），部分中西部地區低溫恐跌破華氏零下5度（-20.56°C）。

冷空氣甚至將深入美國南部，氣象局預測，新年伊始還將有另一股北極寒流南下，五大湖區與東北部的嚴寒天氣可能延續至2026年1月初。氣象局提醒，未來10至14天北美將頻繁出現強烈溫差與寒潮，民眾應留意最新預報，提前做好防寒與出行應變準備。



