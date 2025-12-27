冬季風暴襲美國！逾2.4萬航班取消延誤 紐約州進入緊急狀態

冬季風暴「德文」（Devin）於耶誕假期旅遊高峰期間侵襲美國，引發空中交通混亂。根據航班追蹤網站FlightAware統計，截至美東時間26日下午4時許，全美共有1802個航班遭取消、22349個航班延誤，數以萬計的旅客行程受影響。

冬季風暴襲擊美國，一架飛機在大雪中起降。（圖／路透社）

根據《路透社》，美國國家氣象局26日下午發布冬季風暴警報，指出「德文將為五大湖區至大西洋中部北部及新英格蘭南部地區帶來危險的旅行條件，影響時間從今日持續至27日上午」。

紐約的約翰·甘迺迪國際機場（JFK​）、紐華克自由國際機場（EWR）及拉瓜迪亞機場（LGA）已在社群平台X上發文，提醒旅客可能面臨航班延誤或取消。據悉，捷藍航空（JetBlue）取消225個航班，在各航空公司中居首；達美航空（Delta Air Lines）居次取消212個航班。

美國紐約州中心的雪城 （ Syracuse）26日降下大雪。（圖／路透社）

另外，共和航空（Republic Airways）也取消157個航班；美國航空（American Airlines）取消146個航班；聯合航空（United Airlines）則有97個航班取消。

紐約州和紐澤西州宣布從26日下午起進入緊急狀態。紐約州長侯可（Kathy Hochul）稱，「由於預期今晚紐約市及周邊地區將出現大範圍降雪，我將宣布進入緊急狀態，確保我們的機構和地方合作夥伴擁有應對風暴所需的資源和工具」。

紐澤西州代理州長韋伊（Tahesha Way）警告，「這場風暴將造成危險的道路狀況並影響假期旅行，我們敦促旅客在風暴期間避免外出，讓工作人員能夠處理道路」。此外，紐澤西州和賓夕法尼亞州也對部分道路（包括許多州際公路）實施商業車輛限制。

