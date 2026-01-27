冬季風暴襲美至少25死 航空交通續癱瘓

美國東部遭遇強烈風暴襲擊，紐約出現罕見的風吹雪景象。（示意圖／Pexels）





冬季風暴席捲美國，恐怕要等到2月才能緩解。同時航空部分也持續受到影響，當地周一仍有多達5千個航班取消。

強風颳起捲起一大片雪，雪花在空中盤旋翻捲，美國東部遭遇強烈風暴襲擊，紐約出現罕見的風吹雪景象。而在波士頓，有民眾在皚皚白雪的街道上滑雪，異常高的降雪量，將城市街道變成了滑雪天堂。

美國民眾：「這是我一年中最喜歡的時光，我們正在努力解決積雪。」

美國連日受到冬季風暴影響，東部大部分地區仍持續低溫，2億人處於警報之下傳出多人死亡。氣象當局表示，嚴寒天氣恐怕持續一整周，更可能延續到二月初。

美國民眾：「昨天我們從多明尼加共和國抵達後，在亞特蘭大轉機，結果從亞特蘭大飛往最終目的地，奧斯汀的航班被取消了，所以我們不得不聯繫達美航空的多個客服，重新預訂航班。」

同時風暴也連日擾亂交通，當地時間週日，取消超過1.1萬航班後，周一取消超過5千個班次，使旅客的行程受到極大影響。

