冬季飲食 掌握飽足感不破功

師安欣瑜建議，冬季飲食原則，與其逼迫自己挨餓，不如設法讓身體及早產生飽足感。（記者湯朝村翻攝）

記者湯朝村∕嘉義報導

天氣轉冷食慾明顯增加，體重也在不知不覺中上升。這樣的現象並非單純意志力不足，而是與人體生理調節及環境因素密切相關。白木耳飲成為「不容易破功」的選項，協助民眾穩定飲食節奏。

嘉義基督教醫院家醫科醫師安欣瑜表示，當氣溫下降時人體會啟動「保溫模式」，基礎能量消耗略微增加，身體也更傾向尋找能快速提供熱量與滿足感的食物，因此在冬天特別容易想吃澱粉類、熱食、湯品或燉煮料理。這種飲食偏好並非嘴饞，而是身體為了對抗寒冷所做出的自然反應。

除了低溫影響，冬季日照時間變短，會干擾大腦的生理節律，進而影響與食慾相關的神經傳導物質。其結果包括白天精神較差、容易想透過進食提振心情；特別是在下午與夜晚，更容易出現嘴饞現象。許多民眾體重增加並非正餐攝取過量，而是零食與加餐次數不自覺增加所致。

冬季同時伴隨活動量下降、節慶聚餐增加，加上天冷讓人更不想外出運動，體重管理難度明顯提高。因此，冬天的飲食控制不應一味強調忍耐，而是要採取更符合身體需求的策略。

針對冬季飲食原則，安欣瑜建議，與其逼迫自己挨餓，不如設法讓身體及早產生飽足感。因為一旦餓過頭後續往往會選擇高熱量、精製度高的食物，反而更容易「破功」。

她分享，在冬天特別重視「體積感大、飽足感高、但熱量低」的食物選擇，其中白木耳飲便是一個實用的輔助策略。白木耳富含水溶性膳食纖維，口感厚實、帶有黏稠感，飲用後能明顯感覺「有東西進到肚子裡」，有助於提早啟動飽足訊號，減少對高熱量食物的依賴。