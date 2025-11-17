冬季養生三要訣 均衡飲食、適度運動、保暖防寒
隨著季節轉換、氣溫驟降，人體免疫力容易下降，衛生福利部桃園療養院護理科提醒民眾，季節轉換時節，更應注重身體保養，透過均衡飲食與適當食補，增強免疫力、提升防護力。
桃療護理科十七日表示，進入冬季氣溫偏低，活動量減少，慢性病容易復發，飲食調整及規律生活作息格外重要。桃療建議民眾應多攝取富含維生素C的食物，如芭樂、奇異果、甜椒、花椰菜等，以增加免疫系統運作；補充維生素D，如鮭魚、鯖魚、乾香菇、黑木耳等，有助於強化對抗寒冷環境。根莖類食物如紅蘿蔔、地瓜則能提升新陳代謝、改善血液循環。針對年長者與慢性病患者，建議以清淡、低脂、高纖維飲食為原則，並適量攝取核桃、杏仁、腰果等堅果類食物，維持心血管健康與身體機能平衡。避免高油、高鹽及高糖食物，可以減少心臟與血管負擔。
良好的生活習慣不可忽視，提醒民眾應保持室內外溫度勿差距過大、外出時注意保暖；每天進行適度運動，如散步、伸展、健走等，有助於維持體溫調節與增進身體健康。
桃療表示，冬季正是養生與調理的最佳時機。透過均衡飲食、規律運動與良好生活作息，可有效提升免疫力與身體抵抗力，遠離慢性病與季節性疾病的威脅。
更多新聞推薦
其他人也在看
立院刪凍預算致三芝樂全街改善停滯 新北議員促市府先行整平側溝
新北市三芝區樂全街人行環境因樹穴、路肩破損長期影響通行，原申請中央補助改善，卻因立法院刪凍預算及財劃法修法，導致可補助案件數縮減而延宕。議員鄭宇恩會勘後呼籲市府先行協助側溝整平，盡速改善居民行走安全。養護工程處長鄭立輝回應，截至今年11月尚未獲得中央同意補助，公所將採分段分期優先辦理路面及側溝改善工自由時報 ・ 3 小時前
杉林溪賞楓季！ 楓葉.銀杏花期約至11月底
南投縣 / 綜合報導 又到了賞楓季節，在南投杉林溪出現整片鮮紅色的楓葉，除此之外，銀杏也逐漸轉為鮮黃。從空中往下俯瞰，整片樹林呈現出由深到淺，不同的紅色，中間還有一片清澈的湖，彷彿置身在國外的賞楓勝地，不過美麗的楓葉景緻，現在在台灣就能看到。來到11月中旬，又是一年一度賞楓的季節，南投杉林溪內的楓葉迅速轉紅，部分區域已經可以看見楓紅景致，上午剛開園，就湧入不少遊客來賞楓。賞楓遊客說：「很喜歡，就是這裡的楓葉讓人賞心悅目，看了覺得身心很放鬆，這裡的楓葉世界第一棒，不用去國外，來這裡看就可以了。」民眾拿著手機拍個不同，就連自己也入鏡，要楓葉合照，因為好天氣加上美麗的楓葉，不論怎麼拍都適合。賞楓遊客說：「這個季節藍天白雲，搭配這些紅楓的話，每一張照片拍起來都會很漂亮。」園方說由於近期山區日夜溫差大，加上降雨，因此有利變植物轉色。杉林溪森林遊樂區解說員劉沛劼說：「楓葉主要是青楓約有3千多棵，紫葉槭約1000棵，楓香800棵，目前開花銀杏跟楓葉都約7至8成，會持續到11月底。」除了紅通通的楓葉，杉林溪內還有6000株波波草，也開始變色轉紅，銀杏也轉為鮮黃，大致都進入到觀賞期，整片美景預計會持續到11月底。 原始連結華視影音 ・ 3 小時前
「3生肖」命中注定走辛苦路 想致富要比別人更拚命
命理師周映君指出，龍、馬、雞三大生肖的人生道路往往充滿挑戰，他們注定致富路會走得比較辛苦，想要成功必須付出努力、歷經挫折以及磨難，才能達成目標，實現理想。中天新聞網 ・ 1 天前
醫美安全成焦點 學會研討會探討臉部微整形併發症預防策略
記者林怡孜／台南報導 醫學美容市場蓬勃發展，但隨之而來的醫療安全議題亦受到關注。台灣…中華日報 ・ 1 小時前
手腳冰冷被稱「現代林黛玉」？她靠藥膳調理改善體質
38歲上班族吳小姐因體力差、手腳冰冷，自小被同學戲稱為「現代林黛玉」。去年冬天就醫後，透過中藥與藥膳調理體質，今年立冬回診時表示手腳已變得溫暖，體力也明顯改善，直呼立冬補冬確實有助於改善身體狀況。中天新聞網 ・ 1 天前
八木勇征清唱「從從容容遊刃有餘」 夜市狂吃但臭豆腐「需要時間」
日本國寶級帥哥八木勇征二度來台，16日晚在Legacy TERA舉辦「Cross O’ver」見面會台北站，一現身就被粉絲喊「歡迎回來」。他抵達當晚立刻前往通化夜市，從地瓜球、雞排、滷肉飯、冰火湯圓都吃的讚不絕口，唯獨臭豆腐仍是瓶頸，還擔心「旁邊賣衣服的會不會染到味道」，讓現場笑聲不斷。簡立言｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 5 小時前
嫦娥六號月壤樣品首現晶質赤鐵礦 揭月球「生鏽」成因或與大型撞擊相關
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導中國國家航天局、山東大學與中國科學院今（16）日共同宣布，科研團隊在分析「嫦娥六號」帶回的月背南極—艾特肯盆...FTNN新聞網 ・ 1 天前
研究證實秋葵可降空腹血糖！醫：黏液是關鍵成分勿炒太久
全台約有200萬名糖尿病患者，近期研究顯示，常見蔬菜秋葵具有穩定血糖的功效，其中最關鍵的成分就是那令人印象深刻的黏液，而料理方式也會影響其保健效果。中天新聞網 ・ 1 天前
出生僅1408公克！早產兒靠「袋鼠式護理」救命 父母懷抱勝過藥物
一名體重僅1408公克的30週早產兒，經過專業醫療團隊照護，如今已健康成長至三歲半。兒科主任陳思融表示，親餵與「袋鼠式護理」是早產兒照護的關鍵，父母的懷抱就像神奇良方，能幫助寶寶更穩定成長。中天新聞網 ・ 6 小時前
早上空腹喝「苦茶油」護胃又控糖！專家揭「正確喝法」搭蜂蜜或溫水
早上空腹喝10毫升苦茶油（Camellia oil，苦茶籽油）確實有潛在的健康益處，其中之一可能與胃黏膜的保護和修復有關。《優活健康網》特選此篇，營養學專家洪泰雄分享以下是它可能的功效與機制，不僅護胃，更有抗菌、穩定血糖及提供身體能量的效果，減少因感染造成的胃部發炎。優活健康網 ・ 7 小時前
悼念文被打臉？楊冪昔日冷處理與于朦朧互動曝光 粉絲：這才是真人設
中國男星于朦朧過世後，楊冪第一時間發文悼念，引起外界將兩人過往的互動重新翻查。近日，一段在社群平台瘋傳的舊影片再度成為焦點。影片中，楊冪在《三生三世十里桃花》宣傳活動上，曾三度拍掉工作人員手上的手機，而這段畫面剛好接在于朦朧準備上台前。有網友猜測她「刻意避嫌」，甚至揣測「不想替于朦朧站台」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
她起身「眼前一片黑」險摔！ 醫揭「2原因」釀禍：不是中風
近來氣溫變化大。一名女子最近從床上或椅子起身，都會頭暈，且眼前一片漆黑，還險些暈眩跌倒，懷疑是中風前兆。醫師林軒任表示，這種情況可能是「姿態性低血壓」所致，原因包括缺水及藥物影響，但仍有機率是貧血、神經病變等疾病的警訊。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
自稱68歲身體逆齡15歲！長壽專家的抗老菜單：早餐不吃「它」就行
你今天早餐吃什麼？是牛奶麥片配柳橙汁，還是茶葉蛋配全麥吐司？現年68歲的比利時醫師Eric Verdin，透過飲食與生活習慣調整，自稱自己的「生理年齡」比實際年...早安健康 ・ 2 週前
因應1112鳳凰颱風災害相關受災民眾公路監理業務權益措施
記者黃秋儒／新北報導 11月12日鳳凰颱風肆虐影響臺灣，造成部分地區災情嚴重，為照顧…中華日報 ・ 5 小時前
遭爆三接工程款浮報160億 中油：預算編列合理
中油三接二期遭週刊爆料，有高層疑似授意廠商浮報工程經費近160億元，今（17）天立法院司法委員會特別安排「中油三接浮報工程款爭議及近年來國營事業貪瀆案件查處成效」的專案報告，中油董事長方振仁於會中再次台視新聞網 ・ 4 小時前
土庫華聖家園走秀音樂會展風采
華聖家園舉辦「璀璨華聖·秀出自我」走秀暨音樂會，心智障礙天使自信登台展風采為了讓家園服務的心智障礙天使們勇敢走上舞台、展現自信風采，位於土庫鎮越港里天主教堂雲林縣私立華聖家園十四日上午攜手鄰近各級學校，舉辦「璀璨華聖·秀出自我」走秀暨音樂會活動。家園院長劉振旺主持表示：活動旨在提供服務對象展現自我的舞台，獲得社會肯定與支持，進而提升自信與成就感。天主教堂曹神父上台做祈福禮，給予祝福。男女服務對象盛裝打扮走秀，獲得參觀的民眾及家長一致讚賞，劉院長並代表致贈演奏學校感謝狀，場面溫馨盛況。活動由華聖家園帶來的奧福打擊樂與土庫國小國樂團的熱鬧演出揭開序幕。與會有縣府社會處身障福利科賴永明科長、土庫鎮鎮長陳特凱、縣議員黃美瑤、縣議員林文彬等上台致詞表達對華聖家園服務對象關懷與鼓勵。 ...台灣新生報 ・ 1 天前
兆豐證推動金融友善 捐贈手語圖卡助聽障親子共學共融
兆豐證券長期關注弱勢教育與社會共融議題，本月16日與社團法人台灣手語翻譯協會共同舉辦「手語圖卡贈禮暨防詐宣導活動」，捐贈120組嬰幼兒手語溝通圖卡至全台各地啟聰學校及特殊教育學校，期盼以實際行動協助聽障孩童及家庭快樂學手語，促進親子間的理解與互動。中時財經即時 ・ 3 小時前
醫起看／日本流感大流行！ 醫示警8族群較易變重症
醫起看／日本流感大流行！ 醫示警8族群較易變重症EBC東森新聞 ・ 2 小時前
「殼居—烏列爾·卡斯皮個展」 即日起陶博館展出
來自以色列的陶藝家烏列爾．卡斯皮（Uriel Caspi），以富含意象的「殼」作為切入點，探討由「家」與「歸屬感」概念交織而成的主題。「殼居—烏列爾·卡斯皮個展」即日起至12月7日，於陶博館1F陽光特展室展出12組件作品，從漂浮於時光中的大型貝殼雕塑，到閃爍金屬光澤的手工陶瓷貝殼，再到與鶯歌高職學生合作打造的可步入陶片建築，件件精彩。陶博館館長張啟文表示，陶博館透過「申請展徵件」機制，持續鼓勵藝術家以陶藝為語言，與當代社會、文化、自然對話。陶藝家烏列爾‧卡斯皮，2022年中旬曾以作品參加本館與以色列博物館合作的「越．界－以色列工藝設計雙年展精選」展覽，並於2022年10月下旬來本館駐村，形塑出既個人又集體的敘事，構成獨特的藝術圖像敘事、記憶和個人情感。烏列爾‧卡斯皮曾在德國、荷蘭、美國等地駐村和擔任學術研究員，作品曾在美國、英國、歐洲、臺灣和日本的博物館、畫廊和藝術博覽會上展出。他的創作靈感來自於中東的考古遺跡並結合未來設計的美學概念，探索古代工藝復興與當代陶藝之間的互動，發展出獨特的創作方法和視覺語匯，烏列爾•卡斯皮的遊牧式生命經驗，讓作品在多重的地理環境與文化之間穿梭，帶著對「家」台灣好新聞 ・ 6 小時前
青汁功效超多！這樣喝養成易瘦、不容易生病體質
你有聽過青汁嗎？你是否也曾被青汁吸引，卻又擔心有沒有效？會不會太刺激腸胃？營養師表示，青汁在日本已有數十年歷史，是許多上班族與銀髮族的每日保養聖品，主要由大麥若葉、明日葉、桑葉等綠色植物粉末製成，富含健康2.0 ・ 1 天前