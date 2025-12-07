冬季養生首重「腎」不是肺！中醫：養錯器官白忙一場

冬天是養腎的最佳時機，根據《黃帝內經》記載「冬三月，此謂閉藏。水冰地坼，無擾乎陽……此冬氣之應，養藏之道也。」古代冬天天寒地凍，萬物收藏，動植物降低活動頻率，腎氣為人類先天之本，因此冬天最重要的養生就是補腎藏精。

腎就如同一個機器的發動機、中醫認為腎主骨、生髓、通髓海、通腦，還包括了生殖軸，腎氣腎精不足影響範圍甚廣。 （示意圖／pixabay）

彰化馬光中醫診所醫師羅凱陽說明，腎就如同一個機器的發動機、核心引擎一般，中醫認為腎主骨、生髓、通髓海、通腦，還包括了生殖軸，因此腎氣腎精不足影響範圍甚廣。常見現代疾病對應包括男性功能、泌尿道疾病、生育問題、女性月經相關、慢性腎臟病等等諸多問題。

廣告 廣告

針對冬季養腎食補，羅凱陽推薦三道配方。第一道是山藥補骨排骨粥，材料包括山藥切片數片、枸杞一把、補骨脂一把、排骨適量、米、薑片、調味料，排骨洗淨川燙後備用，山藥去皮切片或塊，將排骨及米予適當調味料及薑片放入鍋中，加入適當水量，接著放入山藥與枸杞及補骨脂，悶煮30分鐘或電鍋適當設定即可，具有補腎健骨、調理脾胃功能的功效，適合老人家或體虛骨質疏鬆的人。

針對冬季養腎食補，羅凱陽推薦三道配方。（圖／馬光中醫）

第二道是龜鹿珍寶燉烏雞，材料包括烏骨雞一隻、龜鹿二仙膠1至2塊、人蔘少許、枸杞一把、黃耆少許，先將雞肉稍微川燙去血水，放入雞湯塊數塊當湯底，枸杞、黃耆、烏骨雞入鍋煮開後小火悶燒，加入龜鹿二仙膠1至2塊，人蔘少許共同小火燉煮20分鐘，待至烏骨雞熟軟即可，具有補腎陰腎陽的功效，適合全家人一起食補養生。

第三道是黑豆決明杜仲茶，材料包括黑豆5克、杜仲5克、決明子5克、適量黑糖，700毫升熱水煮滾後放入黑豆與杜仲與決明子，依照個人口味加入適量黑糖，靜置15分鐘待涼後即可以飲用，具有滋腎明目的功效，適合體力較差、容易腰痠背痛，或用眼多的人。

羅凱陽也推薦三個穴位保養。（圖／馬光中醫）

羅凱陽表示，《黃帝內經》已經告訴我們冬天最好的作息「冬三月，…無擾乎陽，早臥晚起，必待日光……。」因此早睡晚起、足夠的睡眠是天寒地徹的寒冬的好方法，同時注意保暖，注意身體的陽氣不要過度損耗。

羅凱陽也推薦三個穴位保養。太溪穴位於足內側、內踝後方，位於內踝尖與跟腱之間的凹陷處，具有益腎降火、補腎抗寒的功效。關元穴位於下腹部，具有培補元氣、強壯身體、補益腎氣、回陽救逆的功效。地皇穴位於小腿內側面，即內踝骨上緣直上七寸五分處，具有疏肝解鬱、強壯補益腎氣的功效。

延伸閱讀

劉世芳「禁小紅書」翻車！嗆蔣萬安反打擊犯罪？北市府轟：刻意扭曲

恐怖！美大學生宿舍床下藏「半自動步槍」 上網訂千發子彈被捕

影/驚！杭州動物園黑熊表演突暴走 為搶胡蘿蔔撲襲飼養員