冬季養生 中醫三九貼改善體質正當時

〔記者彭健禮／苗栗報導〕天氣轉冷氣溫降，過敏性鼻炎、氣喘與慢性支氣管炎等呼吸道疾病進入好發期。許多民眾清晨容易出現連續打噴嚏、鼻塞與流鼻水等過敏症狀，咳嗽及氣喘發作頻率也明顯增加；衛福部苗栗醫院中醫科醫師林煥欽指出，俗語「冷在三九，熱在三伏」反映季節變化對人體健康的影響，除了大家熟知的夏季三伏貼外，冬至後的「三九天」更是改善過敏體質、提升抵抗力的重要節氣。

林煥欽說明，三九天的時間每年略有不同，需要依節氣推算。以冬至隔天為「一九」(第一個九天)的第一日算起，冬至後第二個九天為「二九」，第三個九天為「三九」，即冬至後第19至27天。以2025年的三九天為例，一九為2025年12月22至30日，二九為2025年12月31日至明年1月8日，三九為明年1月9日至17日。這段期間通常是一年中最寒冷的時段，也是呼吸道疾病症狀最容易惡化的季節，中醫認為此時人體陽氣最弱，若能在此期間進行穴位敷貼調理，更能扶助正氣、改善虛寒體質。

林煥欽表示，在三九天施行的「三九貼」，多選用辛溫走竄、溫陽通絡的藥材，如白芥子、甘遂、細辛、延胡索及生薑等，製成藥餅後敷貼於特定穴位，如膀胱經、肺經及督脈等。這些藥材具有辛散、溫陽、通絡及化痰作用，透過穴位吸收，可改善呼吸道敏感、增強免疫力及改善虛寒體質。多項臨床研究顯示，三九貼與三伏貼療法可誘發局部免疫反應，進而調節整體免疫系統，對過敏性鼻炎、氣喘、慢性支氣管炎及四肢冰冷、頻尿等症狀均有明顯療效。若將三九貼與三伏貼搭配形成年度循環調理，更能減少過敏與氣喘在冬季的復發。

林煥欽提醒，三九貼並非適合所有人，像是發燒、咽喉腫痛、感染性疾病(如肺炎)、不明原因發燒、皮膚過敏或貼布過敏者，以及孕婦都不建議施行，且敷貼時需經中醫師評估及敷貼不可自行居家敷貼，以避免出現副作用。敷貼時間約1至2小時，若出現劇烈灼熱、刺痛、紅疹或水泡，應立即取下。飲食應以清淡為主、且保持規律作息，避免辛辣、生冷、海鮮及菸酒、及避免熬夜，以提升調理效果。

林煥欽表示 ，三九貼與三伏貼並非能立即見效的治療方式，而是利用節氣配合穴位調理，從而達到長期改善體質的目的。若能連續幾年於三伏天與三九天期間規律進行穴位敷貼，通常可減少過敏性鼻炎及呼吸道不適引起的症狀在冬季的復發情形。

