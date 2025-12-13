冬季餐桌主角登場 不同白菜口感差異一次看

不同白菜口感差異一次看。示意圖：AI生成

冬季是結球白菜的盛產季節，農業部農糧署近日在粉專分享結球白菜家族的特色，介紹不同品種在外型、口感與料理方式上的差異。結球白菜因葉片層層包合、外形呈球狀而得名，從迷你小巧到體型碩大的品種皆有，是冬天餐桌與火鍋中常見的蔬菜之一。

農糧署指出，體型小巧的「娃娃菜」成熟重量多不到600公克，葉片嫩、口感細緻，適合清炒或作為火鍋配菜；「包心白菜」外型圓潤、葉球緊密，葉柄厚實且口感清甜，是家常料理中相當百搭的選擇；而被稱為結球白菜「巨無霸」的「山東白菜」，外形長橢圓、纖維較粗，常見於火鍋，也適合加工製成酸白菜或泡菜。

廣告 廣告

冬季是結球白菜的盛產季節。圖：翻攝自農糧署粉專

此外，外形修長的「天津白菜（長筒白菜）」葉片厚實、質地偏硬，市面上多以加工後的「冬菜」形式出現，常用於湯品或滷菜。農糧署也提醒，挑選結球白菜時，可留意葉面是否完整翠綠、結球是否緊密，以及是否具有沉甸甸的重量感，掌握選購原則，更能吃到新鮮又對味的冬季蔬菜。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

涼麵熱過更好吃？超商店員揭密隱藏版口感

串聯歷史與信仰 楊梅奉天宮關公文化走廊正式啟用