冬季首波冷氣團週六晚間報到！週日及週一清晨最冷 中部以北探至12度

中央氣象署指出，今年冬季首波冷氣團將在本週六（13日）晚間報到，週日到下週一（14、15日）清晨為最冷時段，中部以北及東半部整天偏涼冷，南部日夜溫差較大；週五、週六水氣偏多，北部、東半部易有短暫雨，週六晚起中部以北約3500公尺以上高山路段可能出現路面結冰或零星降雪。

氣象署說明，週五至週六（12、13日）水氣偏多，桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，北海岸、宜蘭及大台北山區容易出現陰雨，並不排除發生局部大雨，週六新竹地區以及苗栗至嘉義一帶山區也有局部降雨。

到了週日至下週一（14、15日），在冷氣團影響下，各地氣溫明顯下降，其中週日中部以北及東半部整天偏冷，南部地區早晚也偏冷。預估下週一清晨是這次冷空氣影響最明顯的時候，中部以北、宜蘭及金門、馬祖低溫約12至14度，空曠地區或近山區溫度可能更低；南部、花東及澎湖低溫約14至17度。不過天氣型態將逐漸轉為乾冷，各地多為晴到多雲，僅東半部及14日中部以北山區有零星降雨。

氣象署指出，下週一白天因太陽照射，各地高溫回升，日夜溫差擴大，民眾需留意早晚溫度變化適時增減衣物。

另外，氣象署提醒，週六晚至週日，中部以北約3500公尺以上高山路段可能出現結冰或零星降雪，山區行車須留意路況變化。氣象署呼籲民眾提前準備保暖衣物，週末起須留意各地氣溫下滑的情況。





