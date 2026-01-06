冬季骨折率高 關鍵在日照不足

根據統計資料，台灣每年一至三月，髖部骨折發生率全年最高，相較夏季高出百分之二十。振興醫院神經外科醫師鐘子超表示，由於維生素D是提升骨密度關鍵，人體維生素D來源，百分之八十來自陽光，冬季氣候濕冷，日照時間較短，導致維生素D攝取不足，進而影響骨骼健康，這時發生跌倒容易引發骨折。尤其對骨質疏鬆症患者而言，一旦發生骨折，可能導致長期臥床，進而增加失能與併發症的風險。

中華民國骨質疏鬆症學會指出，統計資料顯示，老年人髖關節骨折後一年，約有十分之一比例仍在臥床，僅約半數患者能恢復至骨折前功能狀態。另外，根據國健署資料顯示，台灣六十五歲以上民眾，平均約每七人就有一人罹患骨質疏鬆症，女性比例更高於男性，而且隨年齡增長持續增加。

鐘子超指出，台灣去年底邁入超高齡社會，六十五歲以上人口超過四百五十萬人，骨質疏鬆症盛行率隨著人口老化逐日漸增。骨質疏鬆症在早期通常沒有明顯症狀，有些中高齡患者可能僅出現身高變矮、駝背等外觀改變。然而，一旦跌倒或彎腰搬重物，就可能引發骨折。