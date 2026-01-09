​​​​​​​冬季骨折發生機率飆高20%！醫揭元兇 這些警訊別輕忽

【健康醫療網／記者陳靖安報導】根據統計，台灣每年1-3月的髖部骨折發生率為全年最高，並較夏季高出20%。振興醫院神經外科主治醫師鐘子超表示，由於維生素D是提升骨密度的關鍵，而人體維生素D的來源，80%來自陽光，冬季氣候濕冷，日照時間較短，導致維生素D攝取不足，進而影響骨骼的健康，此時若發生跌倒，便容易引發骨折。尤其對骨質疏鬆症患者而言，一旦發生骨折，可能導致長期臥床，進而增加失能與併發症的風險。

骨質疏鬆症女多於男 盛行率隨老化增加

中華民國骨質疏鬆症學會指出，統計資料顯示老年人髖關節骨折後的一年，約有十分之一比例仍臥床，僅約半數患者能恢復至骨折前的功能狀態。另外，根據國民健康署資料顯示，台灣65歲以上民眾中，約每7人就有1人罹患骨質疏鬆症，女性比例更高於男性，且隨年齡增長而增加。台灣於2025年底已邁入超高齡社會，65歲以上人口將超過450萬人，骨質疏鬆症的盛行率隨著人口老化將逐日漸增，已成為不容忽視的重大公共衛生議題。

骨質疏鬆早期無症狀 外觀變化不可輕忽

鐘子超主任指出，骨質疏鬆症在早期通常是沒有明顯症狀，有些中高齡患者可能僅出現身高變矮、駝背等外觀的改變，因此容易被忽略。然而，一旦跌倒或彎腰搬重物，就可能引發骨折。骨折所造成的疼痛、臥床與失能，會大幅影響生活品質與自理能力。

補充鈣質、維生素D並配合運動及定期篩檢 有效預防骨質疏鬆

許多民眾為預防骨質疏鬆而積極補充鈣質，但僅靠鈣質仍嫌不足，應搭配維生素D的攝取、適度的運動及良好的生活習慣，才能有效維持骨骼健康。鐘子超主任點名，特別是停經後的女性與70歲以上男性，即使沒有症狀，也建議應定期接受骨密度檢查，以掌握骨骼狀況。除了定期檢查，平時也要留意身體變化。若出現不明原因的下背痛、腰痠背痛，或在兩年內身高縮短約2公分，就應提高警覺，及早就醫。

骨質疏鬆藥物多元 建議積極配合治療

目前骨質疏鬆的藥物包括雙磷酸鹽類、雌激素受體調節物、單株抗體及骨質合成藥物等。其中雙磷酸鹽類雖可能引起顎骨壞死，但發生率極低(約0.004–0.04%)，可諮詢專科醫師並遵醫囑用藥，能有效降低風險。鐘子超主任強調，骨質疏鬆藥物的劑量可依個人療效調整，除了口服藥物，也有半年或一年一次的注射針劑可選擇。建議與專科醫師討論後，選擇最適合的治療方式，積極配合治療，才能及早控制病情，保有生活品質。

存骨本要趁早 預防勝於治療

骨質疏鬆是老化過程的一部分，維持骨骼健康應「愈早愈好」。鐘子超主任呼籲，從年輕時就開始補充足夠的鈣質與維生素D，並養成規律運動及良好生活習慣，才能為未來打下穩固的骨本基礎。別等到骨折才開始重視骨骼健康，現在就行動，才能在年老時依然挺拔有力、自在生活。

