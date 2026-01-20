冬季骨折風險高！適度日晒加強防跌

冬天不只是心血管疾病，好發的季節，也是長者跌倒、骨折的高風險時期，調查發現，跌倒造成的髖部骨折，在冬天發生率，比夏天高出約20%，其中 75 歲以上長者，在1月的骨折風險，更高達32%，而髖骨骨折，一年內死亡率，更來到20%，原因就出在，長者只要跌倒，就可能造成骨折，更可能因為不良於行、必須長期臥床，進一步引發感染，讓長輩身體狀況變差，因此保持骨質密度、防止跌倒，也是在家中或出門在外，重要的課題。

46趁著冬陽露臉，不少人都會選擇，出門踏青、享受陽光，不過如果家中有長輩的，可要特別留意腳下步伐。

骨科醫師 朱宥綸：「冬天的時候就是第一個，它比較冷 所以說肌肉的話，就會相對來說 會比較僵硬，你在下床 你在活動的時候，它的反射和反應就會來得比較差，就會容易跌倒。」

新光醫院骨科醫師 許皓為：「穿得比較多，然後有點限制他們的一個活動度，台灣的冬天又比較溼冷一些，有的時候就是我們最常發生跌倒的，另外一個場景就是我們的浴室，我們的浴室如果乾得，也比較慢一些的話，也有可能會造成這樣的一個跌倒。」

不只是在室外，才有跌倒風險，家中包含客廳、臥室、浴室，都要別留意，尤其是照明設備要光亮，還有輔助行走的手把，到地板的防滑墊，都是關鍵。

新光醫院骨科醫師 許皓為：「長輩其實前三名(骨折)，是脊椎 然後還有髖部 還有一個手，還有我們肩膀，這是前幾名的一個骨折，如果真的遇到這樣的話，我們都有健保，可以去使用相關的一個用藥。」

骨科醫師 朱宥綸：「你只能臥床的話 那有些內科的問題，像是泌尿道感染 或者是說肺炎，甚至說躺太久 沒有翻身就有褥瘡，就一些感染的狀況，會讓老人家整個身體的狀況會變差，甚至會有那個生命危險。」

台北醫學大學的調查也發現，，跌倒造成的髖部骨折，在冬天發生率，比夏天高出約20%，其中 75 歲以上長者，在1月時，骨折風險更高達 32%，而常見的髖骨骨折，一年內死亡率，更將近20%，想要預防、醫師提出建議。

骨科醫師 朱宥綸：「從坐到站 那更進階就是，你坐 但是你沒有，完全坐到那個椅子上面，你碰到就站起來，它其實就是有點類似，我們在健身做的深蹲，然後手會習慣的會往側蹲的方向去伸，就是讓你的肌肉可以記憶住這個姿勢。」

新光醫院骨科醫師 許皓為：「我們大概分為補鈣 維他命D，運動 防止跌倒 營養跟戒菸，或戒一些壞的習慣。」

良好的骨骼就從日常養起，別讓一次跌倒，換來一生的遺憾。

