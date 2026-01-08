冬季骨折風險高！醫：存骨本不只補鈣 維生素D也重要





【NOW健康 吳思奕／台北報導】根據統計顯示，台灣每年1至3月是髖部骨折發生率最高的時期，比夏季高出20%。振興醫院神經外科主治醫師鐘子超指出，由於維生素D是提升骨密度的重要關鍵之一，而人體維生素D的來源有80%來自陽光；冬季氣候濕冷，日照時間較短，容易造成維生素D不足，進而影響骨骼的健康，此時若不慎跌倒，便容易引發骨折。尤其對於骨質疏鬆症的患者來說，一旦發生骨折，可能就需要長期臥床，進而增加失能與其他併發症的風險。



台灣65歲以上長者 每7人就有1人骨鬆 女性比例更高



中華民國骨質疏鬆症學會指出，根據統計資料顯示，老年人一旦發生髖關節骨折，1年後約有1/10仍需持續臥床，僅約半數患者能恢復至骨折前的功能狀態。另外，根據國民健康署的資料，台灣65歲以上民眾中，約每7人就有1人罹患骨質疏鬆症，女性比例更高於男性，且隨年齡增長而增加。台灣於2025年底已邁入超高齡社會，65歲以上人口將超過450萬人，骨質疏鬆症的盛行率隨著人口老化日益普遍，已成為不容忽視的重大公共衛生課題。

骨質疏鬆症在早期通常是沒有明顯症狀，有些中高齡患者可能僅出現身高變矮、駝背等外觀的改變，因此容易被忽略。然而，一旦跌倒或彎腰搬重物，就可能引發骨折。骨折所造成的疼痛、臥床與失能，將大幅影響其自理能力與生活品質。





▲骨質疏鬆在早期多半沒有明顯症狀，民眾應定期接受骨密度檢查並留意身體變化，才能及早發現、及早介入治療。（圖／振興醫院提供）



骨鬆預防不只補鈣 維生素D、運動與生活習慣同樣重要



不少民眾已有預防骨質疏鬆的觀念，積極補充鈣質，但僅靠攝取鈣質仍不足，應搭配充足的維生素D、適度的運動及良好的生活習慣，才能真正維持骨骼健康。鐘子超建議，即使沒有任何骨鬆的症狀，停經後的女性與70歲以上男性都建議應定期接受骨密度檢查，以掌握骨骼狀況。除了定期檢查之外，平時也要留意身體變化。若出現不明原因的下背痛、腰痠背痛，或在2年內身高縮短約2公分，就應提高警覺，及早就醫接受評估。



目前骨質疏鬆的藥物相當多元，包括雙磷酸鹽類、雌激素受體調節物、單株抗體及骨質合成藥物等。其中，雙磷酸鹽類雖可能引起顎骨壞死，但發生率極低（約0.004%至0.04%），可在諮詢專科醫師後遵循醫囑用藥，有效降低風險。鐘子超表示，骨質疏鬆藥物的劑量可依個人療效調整，除了口服藥物以外，也有半年或1年1次的注射針劑可供選擇。建議民眾與專科醫師討論，選擇最適合的治療方式，並積極配合治療，才能及早控制病情，保有良好的生活品質。



骨質疏鬆是老化過程的一部分，維持骨骼健康應「愈早愈好」。從年輕時就開始補充足夠的鈣質與維生素D，並養成規律運動及良好的生活習慣，才能為未來打下穩固的骨本基礎。千萬不要等到骨折發生後才開始重視骨骼健康，現在就開始行動，才能在年老時依然挺拔有力、自在生活。





▲鐘子超說，除了補充鈣質，還要搭配足夠的維生素D、適度運動並定期檢查骨密度，才可以真正預防骨質疏鬆、保護骨骼健康。（圖／振興醫院提供）



