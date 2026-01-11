冬季髖部骨折發生率高20% 醫：日照不足是關鍵

（中央社記者陳婕翎台北11日電）冷氣團接力，不僅心血管疾病死亡數集中在冬季，統計指出台灣冬季髖部骨折發生率高於夏季20%。醫師表示，日照不足是關鍵，冬季日照短，導致維生素D攝取不足，影響骨骼健康。

內政部統計，台灣2025年65歲以上人口占整體20.06%，依據世界衛生組織定義，台灣正式邁入超高齡社會。隨著人口老化，骨質疏鬆症盛行率將漸增，衛生福利部國民健康署資料顯示，台灣65歲以上的民眾中，約每7人有1人罹患骨質疏鬆症，女性比率高於男性，隨年齡增長而增加。

振興醫院神經外科主治醫師鐘子超引述一份統計資料，台灣每年1至3月的髖部骨折發生率是全年最高，冬季發生率更是較夏季高出20%。髖部骨折發生率出現季節差異性，日照不足可能是關鍵。

鐘子超說明，提升骨密度關鍵是維生素D，人體維生素D來源80%來自陽光，台灣部分地區冬季氣候濕冷，再加上冬季日照時間確實較夏季短暫，導致維生素D攝取不足，進而影響骨骼健康，若在冬季發生跌倒，便容易引發骨折，尤其對骨質疏鬆症患者而言，骨折可能導致長期臥床、失能。

鐘子超表示，為了預防骨質疏鬆，許多民眾積極補充鈣質，但僅靠鈣質仍不足，應搭配維生素D攝取、適度運動及良好生活習慣，才能有效維持骨骼健康。特別是停經後的女性與70歲以上的男性，即使沒有症狀，也建議應定期接受骨密度檢查，以掌握骨骼狀況。

鐘子超說，骨質疏鬆症早期通常沒有明顯症狀，有些中高齡患者可能僅出現身高變矮、駝背等外觀改變，容易被忽略，除了定期檢查，平時也要留意身體變化。若出現不明原因的下背痛、腰痠背痛，或在2年內身高縮短約2公分，應提高警覺，及早就醫。

鐘子超提醒，骨質疏鬆是老化過程的一部分，維持骨骼健康應「愈早愈好」。從年輕時就開始補充足夠鈣質與維生素D，並養成規律運動及良好生活習慣，才能為未來打下穩固的骨本基礎，別等到骨折才開始重視骨骼健康。（編輯：管中維）1150111