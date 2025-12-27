冬季高山優良茶頒獎 嘉義縣長翁章梁：品質高檔為送禮首選

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者邱嘉琪/嘉義報導】保證責任嘉義縣阿里山茶葉生產合作社27日於番路鄉仁義湖岸大酒店盛大舉辦「2025年冬季台灣高山烏龍茶優良茶頒獎典禮暨展售會」，嘉義縣長翁章梁親臨會場頒發匾額，並肯定阿里山高山茶在品質與市場口碑上的優異表現；立委王美惠、前立委陳明文、番路鄉農會理事長黃瓊賢等也到場品茗，並向獲獎茶農表達祝賀。

新東興茶葉獲青心烏龍組特等獎、頭等獎等，榮耀滿滿。(圖／記者邱嘉琪攝)

根據評審報告指出，此屆比賽烏龍茶組特等獎茶樣外觀勻整、墨綠緊結，水色蜜綠清澈明亮，茶湯風味清爽甘甜，帶有淡雅蘭花香與梨子果香，細緻純淨、層次分明；金萱茶組特等獎茶樣則呈現圓緊勻整的墨綠外觀，水色蜜綠澄清，茶湯清甜滑順，兼具淡淡七里香氣息及金萱品種特有的奶香，濃稠度佳、餘韻悠長，整體平衡感表現出色。

廣告 廣告

銘峰製茶廠蘇敬元獲青心烏龍組頭等獎。(圖／記者邱嘉琪攝)

縣長翁章梁表示，阿里山茶業發展已近50年，並成功傳承至第三代。近年來，愈來愈多年輕人選擇返鄉投入茶葉與咖啡栽種，不僅展現嘉義農業的世代傳承，也象徵農業發展的良性循環。嘉義縣每年舉辦冬季茶葉評鑑，獲獎茶品在市場上深受消費者青睞，是年節送禮的優質選擇。

瀞茗軒茶葉有限公司蔡靜獲新品種烏龍組特等獎。(圖／記者邱嘉琪攝)

翁章梁也提到，今年「`2025高山茶都．嘉義」系列活動吸引近30萬人次參與，顯示台灣民眾對茶文化的高度支持與熱情。他感謝所有獲獎茶農長期投入品質管理與品牌經營，為阿里山高山茶建立良好市場口碑。

翁章梁進一步指出，冬茶因生長速度較慢，茶葉累積的香氣與口感更為醇厚細緻，品質往往優於其他季節，特別適合作為過年期間贈送親友的伴手禮，邀請民眾一同品味阿里山高山茶的獨特魅力。

櫻之駅蔡鈺荃獲新品種烏龍組頭等獎。(圖／記者邱嘉琪攝)

阿里山茶葉生產合作社理事主席蔡惠櫻表示，評鑑結果公布當日，多數得獎茶品即銷售一空。合作社每年仍會保留約兩成茶品，提供國內外喜愛高山茶的茶友選購，歡迎民眾透過網路或LINE洽詢，選購優質阿里山高山茶。