冬季鮮甜好滋味 「白蘿蔔炒豬肉」食譜大公開

現在正是白蘿蔔的產季，除了煮蘿蔔湯、滷蘿蔔以外，衛生福利部國民健康署分享「白蘿蔔炒豬肉」食譜，不只可以增加蔬菜量，豬肉只要挑選里肌等低脂部位，也能同時補充蛋白質。

「白蘿蔔炒豬肉」所需食材包含白蘿蔔半條約300克、里肌肉片約200克、薑片少許、醬油1小匙、蔥花少許。國健署說明做法，首先，將白蘿蔔去皮切成薄片，以熱油鍋將薑片炒香，加入豬肉炒熟後放入白蘿蔔，再加入醬油拌炒均勻，起鍋前灑上蔥花就完成了。

國健署表示，別看白蘿蔔煮過後晶瑩透亮，其實膳食纖維也不少，同樣重量的白蘿蔔與高麗菜的膳食纖維含量一樣，所以將白蘿蔔納入菜單，可以用更多元化的搭配攝取膳食纖維。白蘿蔔除了膳食纖維外，也含有鉀、葉酸、維生素C等營養素。

