冬季鮮甜新鮮出航 臺灣高麗菜進軍新加坡

記者李佩玲／綜合報導

時序入冬，國產甘藍（高麗菜）進入盛產期，為發展臺灣蔬果外銷，農業部農糧署今（23）日在雲林縣舉行出口封櫃儀式，象徵臺灣高麗菜出口季正式啟動，農糧署表示，自12月起當季鮮採甘藍將直送新加坡，預計農曆過年前可出口9櫃（約162公噸）。

農糧署說明，華人飲食文化與臺灣相近，甘藍多以熱炒、湯品及火鍋料理為主，臺灣秋冬季甘藍主要生產品種「初秋」，是最鮮嫩甜美的品種，具臺灣甘藍代表性。此次外銷由產地農民團體落實分級包裝與產地把關，並結合冷鏈與物流管理，確保甘藍於長程運輸後仍能維持新鮮品質，讓新加坡消費者吃得到最新鮮、最當令的臺灣甘藍。

農糧署進一步指出，冬季為國產甘藍品質最佳時節，無論口感、風味，都遠遠超越夏季高山甘藍，為發展臺灣蔬果外銷，該署輔導雲林縣崙東果菜生產合作社、雲林縣北港農產生產合作社及翰岡國際配合貿易商加強海外拓銷，本次出口除新加坡外，預計還會陸續再出口韓國、美國、日本等國家。

農糧署表示，未來將持續輔導產地強化冷鏈技術、拓展外銷通路，讓臺灣甘藍穩定進軍國際市場，同時也邀請國人把握產季，多加選購國產甘藍，一同品嘗冬季最鮮甜的臺灣好滋味。

農糧署今日舉行甘藍外銷新加坡封櫃儀式，象徵臺灣高麗菜出口季正式啟動。 （農糧署提供）