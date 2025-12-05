冬季鼻涕如水龍頭？冷空氣性鼻炎作祟 戴口罩有效緩解

冬季氣溫驟降，許多人出門即面臨鼻涕不斷流出的困擾。重症醫師黃軒指出，這種現象可能並非感冒，而是「冷空氣性鼻炎」所致，是人體對低溫環境的自然保護機制。

氣溫驟降鼻涕不斷流出，這種現象可能並非感冒，而是「冷空氣性鼻炎」所致。（示意圖／Pixabay）

黃軒醫師在社群媒體分享，門診中接診多位鼻涕「像水龍頭一直流」的患者，甚至有人一打開口罩就是「滿滿的鼻涕在鼻子和嘴臉」。他觀察到在室內、辦公室內，也有許多人不斷擤鼻涕，形容這些人的鼻子就像「故障的水龍頭」，無論走路、喝熱飲或進超商，鼻涕都停不下來。

對於冬天流鼻涕的生理機制，黃軒醫師解釋，關鍵在於鼻腔血管如同溫度感測器。當人從溫暖室內進入寒冷環境時，鼻腔血管會立即收縮，同時黏膜水分增加，目的是讓吸入的乾冷空氣變得濕潤，避免刺激肺部。這一過程導致鼻子血流減少但分泌增加，啟動保濕模式，自然產生鼻涕流出的現象，醫學上稱為「冷空氣性鼻炎」。

鼻黏膜中存在一種冷敏受器，在低溫環境下被激活，引起鼻腺分泌大量增加。（圖／Photo AC）

為何有些人特別容易「一吹冷風就狂流」鼻涕？黃軒醫師表示，這與個人鼻腔「冷感開關」敏感度有關。研究發現鼻黏膜中存在一種冷敏受器(TRPM8)，在低溫環境下被激活，引起鼻腺分泌大量增加。過敏性鼻炎患者、氣喘患者、有鼻息肉或鼻中隔彎曲者，以及長期處於溫差大環境的工作者，如超商店員，都是最容易受影響的族群。

黃軒醫師特別指出，冷空氣性鼻炎與感冒有明顯區別。冷空氣性鼻炎的特點是鼻涕清水狀、遇冷就流、變暖即停，一天可反覆多次，且無喉嚨痛或發燒症狀。相較之下，感冒則伴隨痠痛、喉嚨痛，後期鼻涕會變黃變黏，持續5至10天。他形象地表示，「如果你一進咖啡廳就停止流鼻涕，那是鼻子熱心，不是感冒。」

針對如何緩解冬季鼻涕，黃軒醫師提供四項實用建議：出門前用溫水洗臉並輕揉鼻翼兩側10秒，為鼻腔預熱；確實佩戴口罩，將其視為鼻腔的「暖氣機」，能將冷空氣加溫5至10度；使用生理食鹽水噴鼻，平衡鼻腔濕度；過敏體質者可在醫囑指導下使用抗組織胺藥物。

黃軒強調，口罩是「最便宜最有效的鼻子保溫工具」，建議民眾隨時配戴。（示意圖／Pexels）

黃軒醫師也提醒，若出現鼻涕變黃帶臭味、嚴重鼻塞影響睡眠、鼻涕倒流引起長期咳嗽，或一遇冷就頭痛、臉部悶脹等症狀，可能是鼻竇炎、過敏性鼻炎或結構問題，應尋求醫療協助。

黃軒醫師總結表示，冬天流鼻涕其實是鼻子以物理方式「幫你加溫生命之氣」，但他也提醒民眾，在公共場所擤鼻涕時應注意禮儀，尤其在安靜的空間過度用力擤鼻涕是不禮貌的行為。他強調，口罩是「最便宜最有效的鼻子保溫工具」，建議民眾隨時配戴。

