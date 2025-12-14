冬季「咳、痰、喘」不是小事！ 他誤當老毛病已中度肺阻塞 3

氣溫轉涼，不少人會出現胸悶、咳嗽、走路易喘等症狀，這些小信號可能是慢性阻塞性肺疾病（COPD）或氣喘的警訊。門診就有一名65歲男性，長期咳嗽、痰多，以為只是「老毛病」，直到走路喘、爬樓梯常氣喘才就醫，檢查發現肺阻塞已進入中度階段。醫師警告，咳、痰、喘不是小事，40歲以上務必提高警覺。

亞東醫院胸腔內科主任鄭世隆指出，肺阻塞在全球十大死因中名列前三，卻是最容易被忽略的慢性疾病之一。患者常因長期吸菸、油煙或粉塵暴露，逐漸出現呼吸困難，但多半拖到活動力明顯下降才就醫。

肺阻塞不只是「肺部問題」！鄭世隆說，還會逐漸影響全身，包括肌力下降、疲倦及心血管共病等。但只要早期發現、及時介入，可大幅改善生活品質。

鄭世隆表示，台灣在疫情後，民眾對長期咳嗽的警覺度提升，亞東醫院門診確診肺阻塞比例從 20%上升至約35%。提醒40歲以上、有吸菸或二手菸暴露、走路易喘、常咳痰的民眾務必接受篩檢，越早進行肺功能檢測，就能越早阻止病程惡化。

除了肺阻塞，冬季也是氣喘急性惡化的高峰。亞東醫院內科部副主任暨胸腔內科醫師王秉槐說，氣喘不只有小孩會有，也不是只有發作時才需要治療。天冷、空汙、病毒感染，都可能引起氣管收縮，導致胸悶、咳嗽、呼吸急促。

王秉槐就收治一名 42 歲女性過去僅在季節交替時偶爾咳嗽，未曾就醫。去年冬天因感冒加上寒流來襲，出現嚴重胸悶與呼吸困難，送醫後確診為氣喘急性發作，所幸，經規律用藥與生活調整後，冬季活動耐受度大幅提升，再也不會因小感冒就喘得上氣不接下氣。

鄭世隆提醒，咳、痰、喘不是老化的必然現象，也不是小問題。只要願意多走一步做篩檢，就能早一步避免病情惡化，民眾應進一步了解自己的呼吸狀況，用行動守護健康。

