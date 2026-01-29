冬季、梅雨季、南風天必備！DIKE HLE801 12L、HLE810 6L 除濕機實測
台灣的冬天溫度其實不算低，但加上多雨潮濕，那種冷應該大家都能體會；另外梅雨季，再加上南風天，衣服怎麼晾都不乾爽。牆角、衣櫃、棉被都開始有點難以言喻的悶。尤其北部與東北部，潮濕就是日常，除濕機絕對不是可有可無，而是必備的重要家電。
近期雙全國際推出兩款不同除濕力的除濕機，分別為 12L 級的 DIKE HLE801 與 6L 級的 HLE810，兩款不只除濕力不同，功能也有些差異，讓你無論是放房間、放更衣空間、甚至放浴室，都可以有剛剛好的選擇。
外觀設計與尺寸
DIKE 6L 款機身非常小巧，只有 280x185x482mm，重量也僅有 10 kg，加上有著底部的滑順萬向輪，非常適合在更衣間與房間來回移動使用。前方面板的直向波浪條紋，是不是有行李箱的感覺，不過它比登機箱要小巧多了。
兩側也設計了方便抬起的凹槽，遇到門檻也能輕鬆抬起移動。
進氣口與水箱設計在背面，可保持正面的美觀與整體感。
DIKE 12L 款同樣也是白色系，因為除濕力更強，所以外觀設計也大一些。機身尺寸是 370×210×600mm、重量 14 kg。雖然比 6L 大，但以 12L 量級來說，依然保持著剛剛好的尺寸。底部的萬向輪，也讓需要移動時更便利。
側邊同樣有著方便抬起的凹槽設計，水箱與進氣口也在後方。
背面上方設計了電源線集線器，收納時可以把電源線捲上去，比較不會雜亂。當沒有需要集線時，也能把它蓋回去，變成整體感更好的設計。
兩款除濕機雖然樣貌大小有些差異，但設計感很接近，如果家中需要兩台不同大小的除濕機，也能有同樣的調性。
介面設計與各種模式
兩款都採用觸控面板操作，控制按鍵很直覺。DIKE 6L 款採用圓形面板，搭配一目了然的控制鍵。
所有的控制方式都是以循環進行，像是濕度控制就是從 30% 開始，往上逐段切換設定。
除濕模式也是循環的方式，分別有一般除濕、連續除濕、強力除濕與乾衣模式，其中乾衣模式是除濕力最強的一段，如果在浴室晾衣服時，建議直接開啟這模式最快。
另外也有睡眠模式，使用時會將音量降到最低，官方數據約為 38dB，很接近環境音量，放房間比較不會打擾到睡眠。這時候燈號也都會熄滅，只留面板上的睡眠模式燈號。
DIKE 12L 款因為機身稍大，控制鍵可以更多，也能獨立出不同的設定。像是濕度控制設定，就可以往返調整，使用上更快速。
另外也有獨立乾衣模式，按一下馬上啟動最強除濕力。
兩款在前面板都設計了濕度顯示與三色燈號，當濕度大於 70% 就顯示紅燈、50% 到 70% 綠色、小於 50% 藍色，看顏色就知道目前環境狀態。
另外在燈號下方還是有著濕度數值，更一目了然。
除濕力實測
DIKE 6L 款採用 R134a 冷媒、12L 款採用效率更好的 R290，兩款皆採用符合現行環保趨勢的冷媒。
在除濕力部分，DIKE 6L 有著每日 6 公升的除濕量，直接在高濕度的浴室中測試 30 分鐘。
測試前機身測得相對濕度為 86%。
30 分鐘後相對濕度降至 75%。
除濕水量為 148ml，換算下來，比起 6 公升額定除濕能力要高一些，與標示的能力相符。這樣的除濕力適合放在小一點的空間，例如書房、更衣間就很合適。
DIKE 12L 顧名思義，就是額定除濕能力為每日 12 公升，直接在高濕度的浴室中測試 30 分鐘，測試前機器測得相對濕度為 90%。
30 分鐘後降至 73%。
除濕水量為 250ml，換算後與額定除濕能力相符。這樣的除濕力，可以應付房間、甚至小客廳都沒問題。DIKE 12L 款非常適合一般都市小坪數家庭使用，加上方便移動，哪裡濕就移去哪裡。
濾網、水箱與連續排水
濾網部分，一般的除濕機都會加上網狀的毛髮初濾，來保護壓縮機鰭片，DIKE 也不例外，兩款都有這道濾網。
但其他品牌通常需要加購的 HEPA 濾網，沒想到 DIKE 12L 款居然在出廠時就附上了，這點真的很加分。除了可以更加強壓縮機鰭片保護力外，也連帶將空氣變得更乾淨。當然這保護一定沒有空氣清淨機強，不過也有一定的效果，相信有過敏的朋友一定會更有感。
水箱部分，DIKE 6L 款水箱不大，只有 2.1 公升，當然為了讓機身更小巧，這是不得不的妥協。
不過還好它有著連續排水設計，只要接上管線，就可以連續使用，完全不用在意水箱容量。
安裝也很簡單，取下水箱後，上方有著排水孔，將管線接上，接著把水箱復位就可以。
DIKE 12L 款的水箱設計就大很多，足足有 6 公升，可以不用頻繁的倒水。
水箱外也有紅色浮標來方便知道水量。
當然如果真的懶得倒水，一樣取下水箱後，將管線接上連續排水口，再將水箱復位，就可以連續排水了。
能效、耗電與保固
兩款都符合新一級能效標準，日常使用的電費壓力相對好掌握。以每年使用 540 小時計算，DIKE HLE801 12L 的消耗功率是 180 W，預估每日約 2.56 元；DIKE HLE810 6L 為 110 W，預估每日約 1.56 元。
保固方面兩款都提供全機 1 + 2 年保固，並且核心壓縮機終身保固。除濕機屬於高使用時數的家電，尤其在北部與東北部的家庭，一年真正停機的日子可能不多，有這種長期保障，使用上會更安心。
後記
回到使用情境來看，DIKE HLE810 6L 很適合房間、書房、更衣間這類小空間，機身小巧、萬向輪好推，加上睡眠模式的靜音取向，放在日常起居區域比較不會有負擔。
而 HLE801 12L 則更像主力款，除濕力更充裕、水箱也大，遇到梅雨季或南風天需要長時間運轉時更省心。兩款都把操作做得直覺、也有濾網與連續排水等實用配置，最後只要照著你家最常潮的區域與使用時間長短去選，基本上就能挑到剛剛好的那台。
