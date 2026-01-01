冬季「過度保暖」恐致嬰猝死！北市聯醫：仰睡同房不同床

氣溫驟降，許多新手父母擔心寶寶著涼而加強保暖，卻可能增加嬰兒猝死症風險。臺北市立聯合醫院婦幼院區小兒科提醒家長牢記「安全睡眠五守則」，掌握正確安全睡眠環境可大幅降低風險。

（示意圖／Pixabay）

臺北市立聯合醫院婦幼專科功能提升專案辦公室副主任、兒童醫學部兒童保健科科主任黃啟南指出，嬰兒猝死症（Sudden Infant Death Syndrome, SIDS）是指一歲以下原本健康的嬰兒在睡眠中突然且無預警死亡，即使經完整檢查仍無法找出確切死因。

SIDS好發於出生後一至六個月，其中以二至四個月風險最高。依據美國小兒科醫學會2022年最新安全睡眠指引，冬季是嬰兒猝死的高風險時期，統計顯示美國每年約有3,500名嬰兒死於睡眠相關原因。

（示意圖／Pexels）

黃啟南分析，冬天風險特別高的常見原因包括家長擔心受涼而過度包裹導致嬰兒體溫過高、寒冷時與嬰兒同床睡眠增加窒息危險、床上放置過多棉被枕頭玩偶等鬆軟物品，或因門窗緊閉造成室內空氣不流通。

婦幼院區小兒科呼籲家長牢記「安全睡眠五大守則」，包括嬰兒每一次睡眠都應採仰睡姿勢；使用堅實平坦且合格的嬰兒床與床墊，床上不放置枕頭厚被或布偶；建議「同房不同床」，讓嬰兒睡在父母房間內的獨立嬰兒床至少維持六個月，最好到滿一歲，可降低約五成風險；避免過度保暖，穿著原則為「比大人多一件」；可使用嬰兒穿戴式睡袋取代厚被。

（示意圖／Pexels）

黃啟南表示，門診中有家長經常詢問寶寶是否會冷到醒來或哭鬧，這反而是安全的警訊，因為過熱比受涼更危險。他提醒，使用電暖器時應選擇具溫控與定時功能的設備，避免直吹嬰兒並維持空氣流通；同床睡眠則是「不建議」，尤其在父母疲勞、服用藥物或有抽菸習慣時，風險更高。

黃啟南建議，家中應全面禁菸，包括孕期及產後都要避免菸品、酒精、大麻及非法藥物，二手菸與三手菸皆會提高SIDS風險。此外，鼓勵母乳哺育；午睡與夜間睡前可考慮提供奶嘴；依時完成疫苗接種；並避免使用任何宣稱可預防SIDS的商業產品。

