冬山之美攝影比賽成揭曉 精選12張照片製作月曆與桌曆

二０二五冬山之美攝影比賽，成績揭曉，由鄉長林峻輔頒發獎牌與獎金。鄉公所精選十二張代表冬山各月份的照片，製作二０二六2年幸福冬山月曆與桌曆。（冬山鄉公所提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

冬山鄉公所舉辦「二０二五冬山之美攝影比賽」有五十四位攝影愛好者參賽，收集到四百十三件精彩作品。經過專業評審嚴謹的評選，成績揭曉。鄉公所精選十二張代表冬山各月份的照片，製作二０二六2年幸福冬山月曆與桌曆。

此次共有二十八組優秀作品脫穎而出。相機攝影組金牌獎：吳佳芳「廟宇蒸汽交響」；銀牌獎：潘丁榮「夕暉田園熱氣球」；銅牌獎：吳錫坤「飛越童夢」；銅牌獎：廖炳勳「松櫻秘境」。高空攝影組金牌獎：葉世賢「冬山風光」；銀牌獎：俞寶華「幸福冬山」；銅牌獎：陳紫晴「百年蒸汽火車」；銅牌獎：廖炳勳「大地之畫」等作品，展現冬山各地迷人風光。

鄉長林峻輔表示，今年的參賽作品風格多樣，參賽者透過鏡頭捕捉冬山的幸福氛圍與生活，除了冬山車站、三奇美徑、冬山河、潤泰鐵道秘境等美景，更呈現元宵花火節、熱氣球嘉年華、風箏節、龍舟競渡及各大廟宇節慶活動，讓民眾感受到對家鄉的深情禮讚，充分體現冬山的自然與文化底蘊。

鄉公所精選十二張代表冬山各月份的照片，製作二０二六年幸福冬山月曆與桌曆。此次月曆與桌曆將於十二月十二日上午八時三十分起，開放民眾於辦公時間至鄉公所索取，數量有限（月曆一千三百份、桌曆一千份）送完為止。