冬山交流道可行性評估5度被退 民代控交通部拖延

每逢假日，國道5號塞車問題始終困擾宜蘭人，其中冬山鄉市區距離羅東交流道北上匝道7.7公里，側車道假日車流也嚴重回堵，地方持續爭取冬山交流道建設，但全案可行性評估近期被交通部退回，要求縣政府修正，這已是該計畫可行性評估第5次退回修正。

高公局規劃組長蔡宗描表示，「我們就會再持續再呈報到行政院，行政院核定之後，接下來就高公局要辦理規劃設計。」

宜蘭縣代理縣長林茂盛說明，「10月份的時候交通部又有4點意見送給縣府，縣府這邊也已經修正，再送給高公局這邊。」

廣告 廣告

立法院交通委員會27日到冬山鄉現勘，縣政府表示，交通部提出的4點意見包含側車道、成興路的拓寬，工程介面高公局和縣政府如何分工要做好協調工作等，這部份縣政府都會配合，相關工程配合款也都準備好，計畫修正後26日已再送交通部審查。

冬山鄉長林峻輔指出，「以往只有憑藉著五結羅東交流道，造成了很多鄉親對高速公路交流道相當不方便。」

宜蘭縣議員楊弘旻批評，「然後現在是可以說，交通部就是故意找理由把我們退回來。」

但冬山交流道縣政府2021年提報申請至今持續卡關，被退回修改多次，引發地方不滿，認為交通部根本是不想做才找藉口拖延，否則為何不一次就修改好？

交通部長陳世凱回應，「其實這個交通的建設，我們都希望它能夠符合一些規定，所以在溝通的過程當中，會來來回回幾次這個很正常。」

交通部表示，交通建設審查希望能符合相關規定並盡速通過，才會要求縣政府修正，計畫往返都很正常，交通部一定會支持地方建設，加速辦理冬山交流道可行性評估。