冬山交流道有望啟動！陳世凱：交通部全力支持

交通部長陳世凱今（27）日與立委李昆澤、陳俊宇等交通委員到宜蘭冬山，實地考察國道五號增設冬山交流道的辦理情形。縣府先前已完成可行性研究，並多次依高公局意見進行修正，目前正等待行政院核定。陳世凱強調，交通部一定會全力支持，也肯定中央、地方與民意代表齊心推動此案。

陳世凱表示，雖然多次在部內看過相關資料，但第一次到現場更具臨場感，他認為此次考察「非常有意義」。他感謝陳俊宇持續催促、地方政府積極配合，也看見高公局與縣府針對審查意見來回修正，「交通建設一定要符合規範，來回溝通很正常。」

交通部長陳世凱（前排中）今（27）日與立委李昆澤、陳俊宇等交通委員到宜蘭冬山，實地考察國道五號增設冬山交流道的辦理情形。（吳佩蓉攝）

高公局報告「國道五號增設冬山交流道辦理情形」簡報。（吳佩蓉攝）

冬山交流道將採北向半形配置，南北向匝道分離布設，縣道191需外移，成興路將拓寬為雙向四車道。（吳佩蓉攝）

他指出，112年審查未通過，但之後中央與地方都在努力補件，「大家都很積極，交通部會全力支持，希望能盡快把資料修到可以送行政院核定的程度。」

代理縣長林茂盛表示，縣府在110年自編預算辦理可行性評估，並於去年4月通過高公局委員會審議；之後依核定內容逐項修正，最新的4項補正也已完成送回高公局。縣議會高度關切此案，縣府需負擔的約3.2億元經費皆已到位，只待可行性評估與綜合規劃核定後，即可展開成興路拓寬等工程，也請交通部協助部內與行政院盡快核定。

陳俊宇指出，近期地方民眾一度質疑工程是否停擺，因此特別邀請李昆澤到場，希望透過公開現勘向鄉親說明進度。他強調，審查程序需要時間，但高公局已陸續完成階段性作業，只要用地取得順利，冬山交流道工程約三年可完工。

他也說明交流道必要性，冬山周邊有多個工業區，而可行性評估剛獲核定的台62線未來也將銜接國五，新增匝道後可大幅縮短往基隆港或台北的運輸時間，降低企業成本，「這個交流道對產業非常重要，勢必要增設。」

依縣府規劃，冬山交流道將採北向半形配置，南北向匝道分離布設，縣道191需外移，成興路將拓寬為雙向四車道。整體期程預估為18個月規劃與環差、18個月設計及用地取得、36個月施工。匝道工程經費約7.6億元，縣府負擔12％；另側車道與連絡道約2.26億元也由縣府負責。

陳世凱最後強調，中央、地方與民代都展現高度合作，交通部立場明確，「大家都在努力，交通部一定全力支持，希望能儘快整合意見，早日通過行政院審查，讓冬山交流道可以啟動。」

