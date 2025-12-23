冬山公有零售市場啟用 傳承40年人情味重塑老街新亮點

冬山公有零售市場熱鬧重新啟用。（冬山鄉公所提供）

記者張正量／宜蘭報導

位在宜蘭冬山老街的公有零售市場己超過四十年的歷史，長年來是鄉內居民日常採買的重要據點，也是串聯地方經濟與人情互動的核心場域，經過二年的整建二十三日重新營運，以新面貌迎接採買民眾。

隨著建物老舊及耐震能力不足等安全疑慮浮現，冬山鄉長林峻輔上任後，積極推動市場改建計畫，並成功爭取經濟部前瞻基礎建設經費補助，啟動冬山公有零售市場重建工程，期盼為攤商與民眾打造更安全、舒適且現代化的消費空間。新整修的零售市場，重建工程總經費新臺幣九千萬元，自一一二年八月動工，歷經今年六月完工，並在過年前二十三日舉行啟用典禮，冬山鄉長林峻輔、代表會主席黃強呈及多位民意代表、地方貴賓齊聚一堂，共同見證冬山老街重要歷史時刻，宣告嶄新的冬山公有零售市場正式對外營運。

重建後的市場為三層樓建築，總樓地板面積約一千五佰平方公尺，一樓規劃生鮮、青果及雜貨販售區，二、三樓則設置飲食與生活百貨空間，共計二十四處攤鋪位。林峻輔表示，市場不僅是採買場所，更承載居民共同記憶，期待透過全新啟用，帶動老街觀光與商機，凝聚地方活力，為冬山注入永續發展的新動能。