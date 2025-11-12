冬山動物收容園區慘淹 志工涉水救毛小孩

宜蘭縣 / 綜合報導

鳳凰颱風帶來的豪雨重創宜蘭冬山鄉，就連當地的動物收容園區也淹水。志工徹夜搶救上百隻貓狗，幸好最後都安全撤離。

狗狗半個身子，都泡在水裡艱難的涉水前行，其他毛小孩，也都浸濕身體被安置在高處，室內情況更慘不忍睹，木地板全數泡水，狗狗們無措的坐在高處揪心場面，就發生在宜蘭冬山鄉的，一處動物救援協會。

台灣莉丰慧民V關懷動物協會負責人大城莉莉說：「昨天大概是六點開始淹水，沙發也淹過了，沙發也開始漂了，冰箱也倒了，那我們就覺得說那我們應該要撤離了，因為我們就要往前面的大廳來撤離。」

鳳凰颱風逼近宜蘭出現豪大雨，宜蘭冬山鄉的動物救援收容組織，也不例外裡裡外外，一共有200多隻狗150隻貓，室內淹水有好幾隻狗狗只能站在同個地點，其中不乏被救援回來的傷殘犬隻。

台灣莉丰慧民V關懷動物協會負責人大城莉莉說：「你知道狗不是那麼容易的會跟你走，牠們害怕，牠們開始跳啊，然後有的都不曉得發生什麼狀況，那至少牠們，還算是我們在，牠有一點安心。」

淹水過程中協會裡的四位人員協力移動狗狗，撤離過程中甚至多次跌倒受傷，所幸最終所有動物都平安無事，只是水勢高漲不得不打開籠子疏散狗狗，最後人狗貓皆平安撤離，但倉庫中的物資和家中家具，都受損嚴重。

台灣莉丰慧民V關懷動物協會負責人大城莉莉說：「我所有的東西還有我的倉庫，倉庫裡的東西全部都泡水，他們今天沒有飼料可以吃。」雖然人員與動物都平安脫困，但園區物資幾乎全數泡水，連飼料都暫時無法供應，協會表示後續將依靠各界協助重整園區，也希望颱風天氣早日趨緩，讓受災動物能儘快回到安穩的生活環境。

