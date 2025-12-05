冬山廣興橋汽車逆向撞機車 波及一自小客騎士骨折
記者張正量／宜蘭報導
五日清晨六時四十二分左右，冬山鄉廣興路上一部自小客駕駛疑似恍神，在事故地點跨越道路中線，與一部機車發生對撞，造成機車騎士嚴重骨折，還波及一旁停在路邊的自小客，事故原因還有警方處理當中。
羅東分局到場後初步了解，事故發生時，二十三歲林姓駕駛駕車沿廣興路東往西直行，與西往東行駛的游姓重機騎士發生碰撞，並波及另一名游姓民眾所停放於路邊的自小客車。此次事故造成游姓重機騎士手腳骨折受傷，經送醫治療後無生命危險，林姓駕駛酒測結果為零；游姓騎士酒精檢測仍待進一步確認，肇事原因由警方持續調查釐清中，據了解游姓騎士是準備到轉運站搭車去台北上班，途中被逆向轎車撞上，當時林姓駕駛正要去三星加油站上班。
羅東分局呼籲，駕駛人行駛時應隨時注意路況，並確實遵守號誌、標誌與標線規定；切勿酒後或疲勞駕駛，共同維護道路交通安全。
