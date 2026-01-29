冬山救護車與自小客碰撞四傷羅警救人第一聞鳴笛即刻避讓
記者張正量／宜蘭報導
宜蘭縣冬山鄉二十八日傍晚近七十許，於冬山路三段與冬山路五段路口發生一起救護車與自小客車碰撞的交通事故。羅東分局接獲通報後，立即派員趕赴現場處置並實施交通疏導。
警方表示，該起事故係四十八年次吳姓男子駕駛自小客車，沿冬山路五段往純精路一段方向行駛，與五十六年次林姓消防員駕駛、正載送傷患並已開啟警示燈及警報器的救護車，沿冬山路三段往聖母醫院方向行駛時，雙方於路口發生碰撞。事故造成雙方駕駛、隨車消防員及車上乘客共四人受傷，均已送醫治療，所幸皆無生命危險。經警方檢測，雙方駕駛均無酒精反應，詳細肇事原因仍待進一步調查釐清。
羅東分局呼籲，駕駛人行經路口務必減速慢行，若聽聞救護車、消防車等特種車輛鳴笛聲，應立即避讓並讓其優先通行，切勿搶快或阻擋救護動線，以確保黃金救援時間與整體行車安全。
