冬山救護車與自小客碰撞四傷羅警救人第一聞鳴笛即刻避讓

屏東縣 / 綜合報導 屏東萬巒鄉今(28)日上午發生一起奪命車禍，一輛載運怪手的大貨車轉彎時，車上的怪手突然失去平衡，當場翻落到路面，正好壓到對向的43歲男騎士，騎士傷勢過重搶救後仍宣告不治，肇事司機的同事說，當時駕駛本來要去山上工作，大車在轉彎時，車上固定的怪手突然滑掉，才會釀成悲劇。救護車十萬火急趕到，路旁的民眾著急指揮傷者的位置，道路上一部怪手翻覆，不幸砸中一名騎士，騎士傷勢過重，當場失去生命跡象。目擊民眾說：「在轉彎的地方不曉得是速度過快還是怎麼樣，反正我看到的時候，這個怪手已經翻下去了，我就想說慘了，一堆騎摩托車上班族剛好經過，不曉得有沒有壓到人。」事發在28日，屏東萬巒鄉信敏路段，警方獲報趕到，一片狼藉的事故現場，怪手整台側翻倒在一旁農地間，機車被砸成廢鐵嚴重扭曲變形，地面上遍布車殼殘骸，還有一地的碎玻璃，交通標誌牌都被撞歪，可見當時力道多猛烈，肇事的司機同事，前來幫忙收拾殘局，嚴重意外怎麼發生的？肇事駕駛同事說：「要去山上工作，轉彎(就這樣)，鐵跟鐵磨損，可能(怪手)滑出去。」記者VS.肇事駕駛同事說：「(滑出去，有綁嗎)有啊，(有綁怪手還會滑出去)，可能過彎時，你沒看從那邊來，(轉彎就對了)。」肇事的29歲劉姓司機，當時載著怪手要去工作，在過彎時，車上的怪手卻失去平衡，當場翻落到路面，砸中對向的43歲男騎士，騎士傷勢嚴重，經過搶救仍宣告不治，他住在當地，疑似是在上班途中遭遇死劫，老婆接獲噩耗無法接受掩面痛哭，肇事司機也自責落淚。轉彎瞬間釀成悲劇，奪走一條人命，警方深入調查，要追查肇事駕駛的責任。 原始連結

