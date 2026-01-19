冬山新建2抽水站 宜縣爭取4億補助

宜蘭縣代理縣長林茂盛前往視察冬山鄉武淵等二處抽水站新建工程預定地，他指示，同步爭取中央爭取四億經費補助。（宜蘭縣政府提供）

記者林坤瑋∕宜蘭報導

宜蘭縣代理縣長林茂盛十九日前往視察冬山鄉武淵抽水站新建工程預定地，實地了解工程規劃內容、基地條件及周邊排水現況，並聽取相關單位簡報。為加速改善冬山鄉武淵及珍珠地區長期淹水風險，林茂盛指示一一五年度先行辦理兩案設計程序並同步爭取中央經費補助，並指示相關單位務必如期如質推動，期能儘早保障地方民眾生命財產安全 。

冬山河左岸地區地勢低窪，颱風與豪雨期間常因外水頂托造成局部地區積淹水。歷年颱風豪雨期間，武淵及珍珠地區曾發生嚴重水患，且因屬長延時淹水特性，退水時間長達一至三日，影響面積廣達二百五十公頃。

經過規劃檢討，鑒於既有重力排水功能受限，縣府積極推動抽水站及排水系統改善工程，規劃設置固定式抽水站以補強防災效益，並於去年十一月七日向中央爭取補助「武淵抽水站新建工程」及「珍珠抽水站改善工程」經費共計四億０五百萬元，為加速工程推動進程，縣府已於今年度預算中分別編列六百萬元設計經費，先行發包辦理規劃設計，俟中央核定補助後，接續辦理工程發包。

林茂盛表示，此次計畫將分別興建「武淵抽水站」及「珍珠抽水站」兩座抽水站的抽水容量皆規劃為六ＣＭＳ，工程完工後，屆時可大幅降低區域災害風險。